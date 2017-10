Kelemen Hunor: "Nu ar fi o problemă dacă actualul guvern ar face o pauză"

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat la RFI că în cazul formării unei noi majorități "nu ar fi o problemă dacă actualul guvern ar face o pauză după mai bine de patru ani de zile".Întrebat dacă UDMR ar susține o eventuală moțiune de cenzură la toamnă, Kelemen Hunor a afirmat că acest subiect nu a fost încă discutat cu liberalii."Nu am discutat cu liberalii despre acest demers, nu am văzut nici subiectul moțiunii de cenzură. Deocamdată, noi nu avem majoritate împreună cu liberalii sau liberalii împreună cu noi nu avem majoritate. Ar trebui să discutăm și subiectul, ar trebui să vedem dacă se poate forma o majoritate, dar eu cred că nu ar fi nicio problemă dacă actualul guvern ar face o pauză după mai bine de patru ani de zile", a spus Kelemen Hunor.Pe de altă parte, el a precizat că nu depinde nici de liberali și nici de UDMR căderea guvernului, ci de aritmetica parlamentară."Nu depinde de noi, cum se pare că nu depinde nici de liberali, pentru că aici matematica, cifrele, aritmetica sunt argumentele cele mai importante. Dacă Guvernul are susținere în continuare în Parlament, atunci noi putem să depunem o moțiune de cenzură, este un exercițiu democratic, un instrument constituțional, dar nu înseamnă automat că Guvernul va pleca acasă", a mai spus Kelemen Hunor.