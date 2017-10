Kelemen Hunor: „Invitația la dialog a PNL este binevenită“

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că invitația la dialog a PNL pe teme de interes major, inclusiv Codul Fiscal, este binevenită, o întâlnire urmând să aibă loc după data de 15 august, potrivit Agerpres. “Cred că este binevenită o astfel de inițiativă, o astfel de invitație la dialog. Noi am spus că, sigur, vom stabili împreună data, ora, locul. Astăzi am avut o discuție telefonică cu doamna președintă Gorghiu și am stabilit că după 15 ne vom întâlni. Încă nu știm exact când, dar după 15 august și vom discuta toate aceste subiecte, care sunt într-adevăr importante“, a declarat Kelemen Hunor.Liderul UDMR a sustinut că se poate merge pe linia măsurilor adoptate în Codul Fiscal, acestea putând fi aplicate și etapizat. “Legat de Codul Fiscal, nu am stabilit nimic, nu era nimic de stabilit, doar că trebuie să discutăm. Și sigur eu, din acest punct de vedere, am mai spus că așa cum avem noi informațiile legate de situația bugetului, a veniturilor și a cheltuielilor și prognoza pentru anii care urmează, așa cum am votat noi credem că se poate merge pe această linie. Dacă e nevoie de o anumită etapizare, sigur, asta poate să fie o altă discuție“, a spus liderul Uniunii.Kelemen a reafirmat că, mai ales în perioade mai dificile, trebuie să existe dialog între Putere și Opoziție pe teme majore, care preocupă întreaga societate. “Exista câteva teme care ar trebui să ne preocupe pe noi toți, fiindcă este vorba de agenda generală a tuturor celor care trăiesc în România și nu e vorba de agenda opoziției sau a celor care se află la guvernare, la putere Și Codul Fiscal, retrimiterea Codului Fiscal, discuția pe Codul Fiscal este un astfel de subiect, precum și câteva domenii, câteva reforme necesare“, a arătat președintele UDMR. El a adăugat că, încă de la începutul anului, Uniunea a propus o dezbatere și chiar un acord “în ceea ce privește problemele din învățământ, din sănătate, chiar o abordare, hai să spunem așa, normală între opoziție și putere, între majoritate și minoritate, în ceea ce privește relațiile româno-maghiare sau relațiile între majoritate și minoritățile etnice“. Liberalii propun tuturor liderilor partidelor parlamentare demararea și organizarea în perioada următoare a unor consultări asupra temelor care pot schimba România în bine, fiind necesar pe aceste subiecte un acord politic, a declarat luni copreședintele liberal Alina Gorghiu.