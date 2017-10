Kelemen Hunor: În ce ne priveşte, nu avem nicio emoţie

Kelemen Hunor: În ce ne privește, nu avem nicio emoție

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la dezbaterea moțiunii de cenzură, că are încredere în rezistența Guvernului și că, în ceea ce privește UDMR, nu are nicio emoție.„În ce ne privește, nu vom avea nicio problemă, nu avem emoții...", a spus liderul UDMR, care a precizat că în plenul Parlamentului sunt prezenți la dezbaterea moțiunii un număr de 13 parlamentari ai acestei formațiuni.„Sunt în total 13 parlamentari. Așa cum am afirmat de ieri, vom fi aici și asigurăm cvorumul. Colegii noștri sunt în teritoriu", a mai spus Kelemen pentru Agerpres.În opinia sa, nu există niciun partid parlamentar care în ultimii 22 de ani să nu fi făcut alianță cu alt partid.Kelemen Hunor a mai spus că parlamentarii UDMR nu au plecat spre alte partide, precum PSD, PNL sau PDL.