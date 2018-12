Kelemen Hunor: "Am ajuns la concluzia că, în acest moment, Opoziția nu dorește să guverneze"

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, ieri, că a ajuns la concluzia că în acest moment Opoziția nu dorește să guverneze, deoarece partidele aflate în opoziție, care au semnat moțiunea de cenzură, sunt în competiție unele cu altele.„Luăm în considerare semnăturile de pe moțiunea de cenzură, nu ai de unde să iei aceste voturi, matematic, în rest se poate discuta. Pe de altă parte, nu ai un element important: programul de guvernare, propunerea de premier asumat de toți cei care au semnat moțiunea de cenzură și miniștrii. Din acest punct de vedere, este un impas. Singur am ajuns la concluzia că în acest moment Opoziția nu dorește să guverneze pentru că sunt în competiție unii cu alții și de aceea probabil nu reușesc. Fiecare are un program de guvernare, dar nu poți să mergi cu trei programe de guvernare și un prim ministru. Din acest punct de vedere, acum în decembrie și modul în care a fost depusă moțiunea de cenzură, mi-e greu să cred că se poate depăși această fază de problemă matematică și problema de fond a moțiunii de cenzură”, a afirmat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.El a mai spus că partidele din opoziție nu pot guverna împreună.„Am impresia că această concluzie a mea este o concluzie corectă. Sesiunea și moțiunea, dar de guvernat în acest moment împreună nu pot guverna, nu vor guverna. Nu vor și nu pot, pentru că există această competiție în rândul Opoziției. Dacă USR îl acceptă pe Ludovic Orban premier, atunci acceptă că PNL este prima forță, iar dacă este invers, atunci PNL acceptă”, a menționat liderul UDMR.El a afirmat că a avut o discuție cu președintele PNL, Ludovic Orban, pe această temă.„A fost o discuție mult mai bună decât discuțiile anterioare, chiar foarte relaxat am discutat și mi se pare firesc să discutăm. Dialogul nu a stricat nimănui somnul”, a adăugat Kelemen Hunor.