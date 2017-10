Justiţia joacă alba-neagra cu taxele speciale

Justiția joacă alba-neagra cu taxele speciale

Prefectul Dănuț Culețu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în cazul judecării dosarelor privind taxele speciale de tramă stradală adoptate în Constanța, Medgidia și Ovidiu. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că nu înțelege cum același judecător poate da sentințe complet diferite în două cazuri identice, cu aceeași speță. Taxa de tramă stradală a fost adoptată și în Constanța și în Ovidiu, dar judecătoarea Aurelia Lucia Păștilă a decis că doar pentru Constanța ea este legală, în timp ce la Ovidiu ea a fost declarată ilegală. Prefectura Constanța a adus, vineri, lămuriri în ceea ce privește taxa specială de tramă stradală votată de mai multe consilii locale și notificată de instituție. La înce-putul anului, Prefectura a atacat în contencios administrativ acest bir în Constanța, Medgidia și Ovidiu. „În acest sens menționăm că, acțiunile care au avut ca obiect anularea actelor administrative adoptate de Consiliul Local Constanța și de cel al orașului Ovidiu, cu privire la a taxa de tramă stradală, au fost repartizate, în cadrul Tribunalului Constanța, aceluiași complet de judecată - președinte doamna judecător Aurelia Lucia Păștilă. Deși obiectul dosarului a fost același, instanța a hotărât că, instituirea taxei de tramă stradală în municipiul Constanța este legală, iar în cazul localității Ovidiu ilegală“, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Constanța. Hotărârea judecătorească prin care a fost anulată taxa pentru Ovidiu nu este irevocabilă. În contextul în care autoritatea locală va formula recurs împotriva acesteia, legalitatea actului administrativ va fi controlată și de Curtea de Apel Constanța. Din acest motiv, prefectul Dănuț Culețu este hotărât să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii. „Din cauza unei diferențe decizionale, care are ca rezultat hotărâri diferite ale instanței de judecată pentru același obiect de dosar (aceeași speță), Instituția Prefectului Județul Constanța va sesiza acest fapt Consiliului Superior al Magistraturii“, se precizează în comunicat. Moinescu are „atitudine nedemnă pentru un ales al cetățenilor“ Prefectul Dănuț Culețu nu a rămas indiferent nici la afirmațiile primarului din Medgidia, Dumitru Moinescu, care i-a cerut demisia și banii pierduți din suspendarea taxei. „Consider că atitudinea domnului primar al localității Medgidia cu privire la această situație a taxei de tramă stradală este nedemnă pentru un ales al cetățenilor. Cu toate acestea, în prezent, Instituția Prefectului Județul Constanța așteaptă hotărârea definitivă a sentinței pentru a formula un punct de vedere în această direcție”, a declarat prefectul.Prefectul Dănuț Culețu va sesiza Consiliul Superior al Magistraturii în cazul judecării dosarelor privind taxele speciale de tramă stradală adoptate în Constanța, Medgidia și Ovidiu. Reprezentantul guvernului în teritoriu spune că nu înțelege cum același judecător poate da sentințe complet diferite în două cazuri identice, cu aceeași speță. Taxa de tramă stradală a fost adoptată și în Constanța și în Ovidiu, dar judecătoarea Aurelia Lucia Păștilă a decis că doar pentru Constanța ea este legală, în timp ce la Ovidiu ea a fost declarată ilegală. Prefectura Constanța a adus, vineri, lămuriri în ceea ce privește taxa specială de tramă stradală votată de mai multe consilii locale și notificată de instituție. La înce-putul anului, Prefectura a atacat în contencios administrativ acest bir în Constanța, Medgidia și Ovidiu. „În acest sens menționăm că, acțiunile care au avut ca obiect anularea actelor administrative adoptate de Consiliul Local Constanța și de cel al orașului Ovidiu, cu privire la a taxa de tramă stradală, au fost repartizate, în cadrul Tribunalului Constanța, aceluiași complet de judecată - președinte doamna judecător Aurelia Lucia Păștilă. Deși obiectul dosarului a fost același, instanța a hotărât că, instituirea taxei de tramă stradală în municipiul Constanța este legală, iar în cazul localității Ovidiu ilegală“, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Constanța. Hotărârea judecătorească prin care a fost anulată taxa pentru Ovidiu nu este irevocabilă. În contextul în care autoritatea locală va formula recurs împotriva acesteia, legalitatea actului administrativ va fi controlată și de Curtea de Apel Constanța. Din acest motiv, prefectul Dănuț Culețu este hotărât să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii. „Din cauza unei diferențe decizionale, care are ca rezultat hotărâri diferite ale instanței de judecată pentru același obiect de dosar (aceeași speță), Instituția Prefectului Județul Constanța va sesiza acest fapt Consiliului Superior al Magistraturii“, se precizează în comunicat. Moinescu are „atitudine nedemnă pentru un ales al cetățenilor“ Prefectul Dănuț Culețu nu a rămas indiferent nici la afirmațiile primarului din Medgidia, Dumitru Moinescu, care i-a cerut demisia și banii pierduți din suspendarea taxei. „Consider că atitudinea domnului primar al localității Medgidia cu privire la această situație a taxei de tramă stradală este nedemnă pentru un ales al cetățenilor. Cu toate acestea, în prezent, Instituția Prefectului Județul Constanța așteaptă hotărârea definitivă a sentinței pentru a formula un punct de vedere în această direcție”, a declarat prefectul.