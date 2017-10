Juniorul Sponte candidează la deputăţie

Juniorul Sponte candidează la deputăție

Democrat-liberalii con stănțeni s-au reunit, miercuri seara, într-o ședință a Biroului Permanent Județean. Evenimentul a avut loc, potrivit liderului Organizației Județene a PD-L Constanța, Mircea Banias, „la solicitarea pedeliștilor din Medgidia”. „BPJ- ul a fost convocat pentru că a dorit Organizația PD-L Medgidia. Au venit să îl susțină pe Moinescu, dar îl susțin degeaba, lista s-a definitivat. Moi-nescu s-a hotărât mult prea târziu”, a menționat președintele democrat-liberalilor tomitani. Mircea Banias a explicat, totodată, că, urmare a discuțiilor din ultimele săptămâni, Dumitru Moinescu, fostul edil al Medgidiei, a fost unul dintre numele luate în calcul în vederea unei candidaturi pentru colegiul cu numărul 1, la Senat, ulterior retragerii lui Ioan Toanchină. „Noi i-am propus domnului Moinescu să candideze la Senat, pe colegiul care cuprinde și Medgidia. El a refuzat însă, susținând că nu e interesat de o astfel de candidatură. Și asta ca să vină, în urmă cu aproximativ trei zile, ca să spună că vrea, de fapt, să candideze, dar pentru un mandat de deputat, și anume pe colegiul 2. Musai pe colegiul 2. Lucru care e practic imposibil. Colegiul nu era vacant, pe el candidând Senol Zevri”, a ținut să menționeze liderul PD-L Constanța. În același timp, Banias a subliniat faptul că intenția de candidatură a lui Moinescu este tardivă. „Moinescu este un democrat-liberal care a pierdut usturător la alegerile locale din acest an. Ce garanție avem că nu va pierde și acum?!”, a mai declarat Mircea Banias. În ceea ce privește tonul dis-cuțiilor purtate la BPJ- ul de miercuri seara, el a specificat: „Nu au fost deloc discuții tensionate. Am ajuns la concluzia unanimă că Senol Zevri este omul potrivit pe colegiul pe care ar fi vrut să candideze Moinescu. Să nu uităm, totuși, că Zevri a muncit foarte mult, el având notorietate și dincolo de Medgidia”, a mai explicat președintele interimar al PD-L Constanța. Dorindu-și parcă să pună punct comentariilor iscate pe marginea candidaturii fostului primar PD-L din Medgidia, Banias a conchis: „Am un singur lucru să-i reproșez lui Moinescu: s-a decis prea târziu”. New entry O altă schimbare care a surve-nit pe lista candidaților PD-L Constanța pentru Senat și Camera Deputaților constă în înlo-cuirea lui Constantin Chirilă cu președintele Organizației Județene a tineretului de la malul mării, și anume Adrian Sponte. Potrivit lui Mircea Banias, Chirilă s-a retras de pe listă, după ce, în prealabil, PD-L Constanța anun-țase candidatura acestuia pe colegiul cu numărul 3 la Camera Deputaților. „Explicația retragerii domnului Chirilă este una personală. Nu a invocat un motiv anume pentru care a ales să nu candideze”, a precizat Banias. Vizavi de „new entry“-ul din cursa pentru alegerile generale din noiembrie, liderul PD-L Constanța a explicat: „L-am propus pe Adi Sponte pentru că nu aveam niciun tânăr candidat și, în plus, el nu este deloc atât de lipsit de experiență cum s-ar putea crede”. Adrian Sponte, de profesie jurist, a fost consilier județean în perioada 2006-2008, în prezent ocupând funcția de președinte al OTPDL Constanța. De menționat este că, în conformitate cu declarațiile lui Mir- cea Banias, lista finală a candidaturilor PD-L Constanța pentru Parlament a fost înaintată conducerii naționale a partidului, urmând ca Biroul Permanent Național să se decidă în cursul săptămânii viitoare.