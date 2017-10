Judeţul ROŞU. Cine va conduce Constanţa după alegeri

Exclusiv / Sondaj de opinie Cuget Liber

Județul ROȘU. Cine va conduce Constanța după alegeri

• Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Consiliul Județean Constanța, PSD ar obține 54,7% din voturi, PNL - 22,1% și PMP - 8,5%.Județul Constanța nu va scăpa de culoarea roșie nici după această campanie electorală. Deși odată cu pierderea alegerilor prezidențiale de către social-democratul Victor Ponta părea că s-a dat tonul depesedizării țării, avântul schimbării politice s-a pierdut rapid pe drum. Astfel, astăzi, cel puțin pentru județul Constanța, se poate vorbi despre o revenire în forță a PSD.Conform unui sondaj de opinie coman-dat de Cuget Liber, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, PSD ar câștiga majoritatea consiliilor locale, dar și Consiliul Județean Constanța.Potrivit studiului sociologic realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing în perioada 5-20 martie 2016, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, 54,7% din electorat ar vota PSD pentru Consiliul Județean Constanța. PNL urmează pe locul doi, cu 22,1% din voturi, PMP - 8,5%, PER - 2,8%, ALDE - 1,9%, PNȚCD - 1,6%, PRM - 1,6%, UDTTMR - 1,4%, altul 5,3%. Trebuie precizat că aceste procente sunt reprezentative pentru electoratul care a exprimat o intenție de vot, fiind excluși indecișii (22,7%) și cei care nu vor vota (4,9%) .În ceea ce privește voturile alegătorilor județului Constanța pentru funcția de primar, 55,9% din electorat va vota cu candidații PSD, 20,4% va vota cu candidații PNL, 8,7% cu cei ai PMP, 4,5% - candidați independenți, 2% - candidați PER, 1,5% - candidați UNPR, 5,9% cu alți candidați.Pentru consiliile locale, 54,4% din voturi se vor duce la PSD, 22,4% la PNL, 8,5% - PMP, 2,8% - PER, 2% - ALDE, 1,7% - PNȚCD, 1,6% - PRM, 1,1% - UNPR, 1,1% - UDTTMR, 4,5% - altul.Candidații PSD la primării au o mai mare proporție de electorat feminin, în timp ce candidații PNL atrag procente relativ apropiate de bărbați și femei. De asemenea, candidații PSD la primării atrag un procent mai mare de persoane de peste 60 de ani (o treime din electoratul propriu), pe când liberalii atrag un mai mare procent de candidați din intervalul 45-59 de ani. Electoratele celor două partide, ținând cont de intențiile de vot pentru Consiliul Județean, sunt asemănătoare. PSD este votat de un număr mai mare de femei decât de bărbați (59% femei), pe când electoratul PNL este mai echilibrat.Totodată, problema socială cel mai des semnalată de către populația localităților din județ (excluzând municipiile Constanța și Mangalia) este starea proastă a drumurilor (65% dintre respondenți), urmată de lipsa locurilor de muncă (56%), sărăcie (28%), nivelul mare al taxelor locale (28%), alimentarea cu apă (24%), câinii fără stăpân (16,5%), mizeria din localitate (15%).Harta județului va fi colorată, cel mai probabil, în roșu. Cu 54% din voturi, PSD va da președintele de Consiliu Județean și cei doi vicepreședinți, dacă nu cumva se vor face alianțe. Dar cu cine? Fiindcă în CJC vor mai intra doar PNL (22,1%) și PMP (8,5%). Așadar, dacă datele pro-blemei rămân aceleași, noul președinte al CJC va fi Cristinel Dragomir, pro-punerea PSD Constanța pentru această funcție.Sondajul a fost realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda Cuget Liber, în perioada 5-20 martie 2016, la nivelul județului Constanța, pe un eșantion de 564 de subiecți.Tipul eșantionului: probabilist, stratificat, ponderat, reprezentativ pentru populația cu drept de vot a județului Constanța.Sondajul a fost realizat, față în față, prin chestionar standardizat cu întrebări închise, la domiciliul subiecților, având o marjă de eroare de plus/minus 4,1% la un nivel de încredere de 95%.