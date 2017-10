"Judeţul Constanţa nu dispare"

Parlamentarii constănțeni, pro și contra referendumului:

"Județul Constanța nu dispare"

Constănțenii vor fi chemați la urne, duminică, 6 noiembrie, pentru a participa la referendumul inițiat de președintele CJC, Nicușor Constantinescu, ce vizează desființarea județului Constanța. Costurile organizării acestui eveniment se ridică la 100.000 de euro și provin din bugetul județean. Concret, oamenii vor trebui să se pronunțe cu „Da” sau „Nu” la întrebarea: „Sunteți de acord cu desființarea unității administrativ-teritoriale, județul Constanța ?”Decizia a creat divergențe între parlamentarii constănțeni, unii dintre ei fiind de părere că nu se impune un referendum pe niște simple ficțiuni, deoarece reorganizarea administrativ-teritorială a fost doar o discuție, nestabilindu-se nimic concret în acest sens. De partea cealaltă, parlamentarii opoziției susțin că este necesar un referendum, în acest mod ținându-se cont de părerile oamenilor. „În primul rând aș vrea să spun că, niciodată, nu am văzut rolul consiliului județean, decât ca o armă politică. Este o instituție administrativă în plus de care cetățenii nu beneficiază. Nu-și are rostul consiliul județean. Din păcate, s-a văzut de multe ori că este un instrument politic care repartizează fondurile în funcție de interese către localitățile județului. Eu susțin reorganizarea administrativ-teritorială pe regiuni și transferul de la consiliul județean către localități. Referitor la referendum, eu nu-i văd rostul deoarece nu se justifică în momentul de față. Ceea ce vor ei să facă nu este decât o chichiță legislativă ca să poată manipula oamenii deoarece județul Constanța nu dispare”, a declarat deputatul PDL Zanfir Iorguș.La rândul lui, deputatul PNL, Gheorghe Dragomir a explicat faptul că organizarea referendumului privind regionalizarea este o necesitate, atât la Constanța, cât și în celelalte județe ale țării. „Unde-i lege, nu-i tocmeală! Așa trebuie procedat. PD-ul are această inițiativă în programul său și nu vor desființa doar județul Constanța ci și toate celelalte județe. Cele 12-18 regiuni, câte or vrea să facă se vor face doar cu desființarea județelor existente la momentul actual. Nu e vorba că ne dorim noi să cheltuim patru miliarde de lei vechi, așa este legea, trebuie consultată populația județului Constanța. De fapt, astfel de referendumuri trebuie organizate în toate județele”, a declarat președintele PNL Constanța.Și senatorul PSD Nicolae Moga spune că organizarea unui referendum este necesar, însă are și anumite recomandări suplimentare.„Mi se pare corect să consulți populația prin referendum. Sigur, trebuie făcute mai multe întrebări din care oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Mai cred că, înainte de organizarea unui referendum ar trebui făcute dezbateri publice în care să se prezinte avantajele și dezavantajele reorganizării administrativ-teritoriale. Oamenii trebuie să știe pentru ce se duc la referendum, ca să știe ce răspuns să dea, un răspuns care să fie în folosul populației”, a spus Moga.