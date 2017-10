Judeţul Constanţa, în faţa unui nou an de criză

Județul Constanța, în fața unui nou an de criză

Începutul de an îi obligă pe primarii din județ și din țară să scoată socotitoarea din pod și să se pună pe calculat pentru a stabili cum anume vor împărți banii din bugetul local în anul 2012. Deși majoritatea edililor contactați spun că în mod oficial nu au stabilit încă bugetul, toți știu cu cât anume vor pleca la drum. În orice caz, tendința de anul acesta este ca accentul să cadă asupra proiectelor cu finanțare UE, iar sursele proprii să fie păstrate pentru investiții mai mici și cofinanțări.Buget de supraviețuire la HârșovaPotrivit primarului localității Hârșova, bugetul pentru anul 2012 se anunță unul destul de auster. Totuși, edilul Tudor Nădrag a explicat că localitatea pe care o are în grijă nu va duce lipsă de proiecte, primăria fiind implicată în mai multe inițiative demarate cu ajutorul fondurilor structurale. În plus, cum Primăria Hârșova a avut dintot-deauna o colaborare bună cu cei de la Consiliul Județean, se pare că și anul aceasta sprijinul pentru cofinanțări va veni tot de acolo. O altă mișcare inteligentă pe care Nădrag spune că a făcut-o a fost aceea că a știut să-și aleagă firma de consultanță pentru depunerea dosarelor și obținerea de fonduri europene.„Va fi un buget de supraviețuire, de aproximativ 16 milioane. Din start pornim cu sumele din cote defalcate mai mici. În plus, mai există o problemă: de când am ajuns eu în primărie trebuie să plătesc în fiecare lună câte 200 de milioane vechi reprezentând datoriile pe care fostul primar le-a făcut la bănci. Până acum am plătit 25 de miliarde de lei vechi pentru aceste credite și contracte, iar în opinia mea sumele pe care le-a obținut nu se regăsesc în lucrările din oraș. Dar asta nu înseamnă că nu avem proiecte, chiar vom avea destule. Avem șase proiecte pe fondurile de mediu. În primul rând avem proiectul cu împăduririle, avem deja 200 de hectare de pădure comunală, care vor rămâne urmașilor noștri și pe care chiar le consider o avere. Vom face și anul aceasta investiții în valoare de 11 miliarde de lei vechi, tot pentru împăduriri. Avem proiectul cu parcurile, care va costa 2 miliarde de lei vechi și pentru care CJC ne va ajuta cu partea de cofinanțare. De asemenea, sperăm să ne ajute și la proiectul de implementare a sistemului de monitorizare video, care va ajunge la 1,2 milioane de euro. Tocmai ce am terminat un proiect pentru extinderea rețelei de apă pe 43 din cele 91 de străzi ale orașului, inițiativă care a costat 100 miliarde de lei vechi. 80 au venit de la Ministerul Dezvoltării, iar restul de 20 de la Consiliul Județean”, a declarat Nădrag.„Dacă va fi nevoie, vom face credit la bancă“Primarul localității Techirghiol, Adrian Stan, spune că deși bugetul de anul aceasta a fost diminuat cu șapte miliarde față de cel din 2011, există speranță, atât pentru investiții, cât și proiecte noi. Stan a menționat că, în situația în care vor fi demarate alte proiecte ce vor necesita cofinanțare serioasă, administrația locală Techirghiol ar putea face un credit la bancă deoarece nu s-a mai apelat la o astfel de variantă până în prezent.„Bugetul este de aproximativ 138 de miliarde vechi. Este mai mic decât cel de anul trecut din cauza diminuării sumelor din cotele defalcate. Ne vom axa pe investiții și cofinanțări. Ca și investiții avem în plan renovarea grădiniței, trebuie să achiziționăm mobilier urban și vom face câteva cheltuieli pentru renovarea primăriei. Avem proiecte în desfășurare pe fonduri europene, în special cel prin care va fi amenajată plaja dintre Techirghiol și Eforie și va fi construit un teren de sport modern cu piscină și toate utilitățile necesare. Acesta este un parteneriat între noi și CJC pentru partea de cofinanțare. Pentru celelalte cofinanțări, dacă va fi nevoie, vom apela la un credit la bancă pentru că până acum nu mai avem datorii de acest tip”, a declarat Stan.„În fiecare an ieșim pe plus“Edilul localității Ovidiu spune că anul acesta, ca și în anii precedenți, administrația locală pe care o conduce a reușit să debuteze pe plus. De asemenea, spune Dumitru Bocai, bugetul pe care îl va avea la dispoziție în 2012 nu este diminuat fața de 2011. De altfel, a explicat edilul, datorită investițiilor făcute cu cap în anii precedenți, fiecare debut de an a însemnat un oarecare excedent în visteria primăriei Ovidiu. Astfel, bugetul pentru 2012 este în valoare de 18 milioane de lei, bani care vor merge, după cum afirmă primarul, către cofinanțări și investiții în dezvoltarea peisajului urban.„Bugetul este de 18 milioane de lei, dar asta nu înseamnă că vom putea jongla cu toți banii. Această sumă reprezintă un total, cu tot cu salarii, cu banii care vin pentru cadrele din învățământ, cred că doar 20% vor fi pentru investiții și alte cheltuieli de dezvoltare. Totuși, suntem norocoși pentru că avem bani rămași din anii trecuți și avem în implementare mai multe inițiative prin fonduri europene. Dintre acestea avem un proiect prin care vom asfalta toate cele 50 de străzi din oraș. 37 dintre ele vor fi reabilitate cu ajutorul fondurilor UE, iar restul cu bani de la bugetul local. Este o lucrare importantă pe care nu cred că o vom finaliza anul aceasta, însă cred că va fi gata în maxim un an și jumătate”, a specificat Bocai.Și administrația locală Medgidia a rămas cu ceva bani din 2011. În cadrul primei ședințe extraordinare a anului în curs, consilierii locali au aprobat utilizarea excedentului pentru acoperirea unor goluri temporare de casă în anul 2012. Astfel, sumele necheltuite în anul 2011, în valoare de 1,4 milioane de lei să fie redirecționate spre utilizare în anul în curs, pe secțiunile funcționare și dezvoltare.