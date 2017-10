„Judeţul Constanţa are avantajul de a nu fi industrializat“

Prefectul Dănuț Culețu:

„Județul Constanța are avantajul de a nu fi industrializat“

Prefectul Dănuț Culețu s-a arătat, ieri, destul de optimist în ceea ce privește criza financiară și implicațiile acesteia la nivelul județului Constanța. „Ieri am făcut o analiză a modului în care poate fi afectat de șomaj județul Constanța pentru că este fenomenul cel mai grav care ne poate afecta. Vreau să vă spun că avem un avantaj pentru că județul Constanța nu este industrializat ca alte județe gen Galați, Argeș, Dolj unde există mari companii cu foarte mulți angajați și care sunt nevoite să își restrângă activitatea și să trimită oamenii în șomaj”. Prefectul a adăugat că deocamdată se înregistrează o cotă de șomaj normală, iar domeniile specifice zonei par acoperite cu contracte pe termen lung. „Deocamdată industria noastră navală are comenzi până în 2014, iar ei erau în deficit de forță de muncă. Vom vedea cum vor sta lucrurile în continuare. Vom vedea și la Rompetrol dacă va fi nevoie. Până la sfârșitul anului, însă, am primit asigurări că nu avem motive de îngrijorare”, a conchis Culețu.