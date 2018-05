Joi, prima şedinţă a Comisiei Naţionale pentru trecerea la moneda euro

3

Lasati-o in pace

Joc de glezne in PSD.Vasilica ne-a pus lanterna in ochi ca sa vedem noi ce procupari inalte are ea.Mi-am adus aminte de bancul cu papagalul care vorbea porcos numai cand stapana primea in casa musafiri cu urechea educata.Nici cand stapana l-a aruncat in veceu,papagalul nu s-a potolit.A continuat sa faca semne obscene cu gheara spre disperarea stapanei si a musafirilor.Asa fac si astia din PSD.

Răspuns la: VRETI SA NE SARACITI SI SA NE NOROCITI DEFINITIV SI IRIMEDIABIL?

Adăugat de : LELITA, 10 aprilie

VRETI SA NE SARACITI SI SA NE NOROCITI DEFINITIV SI IRIMEDIABIL?