"Joi o să am o discuţie cu cei de la Pilonul II; sper să ajungem la un consens"

"Joi o să am o discuție cu cei de la Pilonul II; sper să ajungem la un consens"

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marți seara, la TVR, că joi va avea o discuția cu administratorii fondurilor de pensii private și și-a exprimat speranța că se va ajunge la un consens în ceea ce privește Pilonul II."Joi o să am o discuție cu cei de la Pilonul II. Mâine (miercuri n.r) o să mai primesc niște date, niște informații și de la ASF, pentru că am cerut mai multe elemente și de la cei care administrează pensiile private. Joi sper să ajungem la un consens. Două probleme au fost ridicate de dânșii și anume mărimea capitalului pe care noi le-am spus că trebuie să îl aducă într-un an și această perioadă de un an. Și am spus hai să vedem cum puteți să veniți către România și să investiți în economie, în proiecte public-private, pe bursă, în acțiuni necotate, să dau un exemplu, să investiți în România. Pe măsură ce voi investiți această condiție scade. Ideea este să mărim foarte mult aria în care pot să investească", a explicat Teodorovici.El a reiterat că a fost creată baza ca românii să poată opta dacă dacă rămân la pilonul II sau se reîntorc la Pilonul I."S-a creat un cadru în baza căruia românii să poată opta dacă rămân la Pilonul II sau se reîntorc la Pilonul 1, dar fără bani, banii rămân la Pilonul II. Nu este afectat Pilonul II în niciun fel, doar se creează această posibilitate de a opta. Este normal să poată omul să opteze. Dacă vrea să se ducă la Pilonul I pentru că vede că randamentul de la Pilonul II nu este cel așteptat să poată să opteze, să zică: mă duc, măcar sunt sigur, la stat, pentru că statul n-a dat niciodată faliment, niciodată n-a avut probleme de plată a pensiilor", a spus ministrul Finanțelor.Acționarii administratorilor de Pilon II afirmau în urmă cu circa două săptămâni că noile cerințe de capital pentru fondurile de pensii pe Pilonul II, de circa 800 de milioane de euro, pun o povară imensă, nejustificată și nesustenabilă asupra industriei și solicitau autorităților de la București reconsiderarea, pe baza economice sustenabile, a acestora.Agerpres