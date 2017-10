Johannis nu exclude posibilitatea ca parlamentari PDL să treacă la PNL

Prim-vicepreședintele PNL,, nu exclude posibilitatea ca parlamentari PDL să treacă la PNL, dar, în același timp, nu crede că Vasile Blaga și susținătorii vor trece la liberali."PNL nu a dus o politică de racolare, cum nici eu nu am fost racolat, am fost invitat, cum nici Mihai Stănișoară nu a fost racolat, ci primit. Este o diferență semnificativă. Dacă în continuare vor veni sau nu vor veni (membrii PDL n.r.), vom vedea. (...) Este aproape exclus să mai vină alți primari, cred că înscrierea primarilor a început și s-a terminat cu mine, din simplul motiv că un primar politic nu își poate schimba opțiunea, fără a-și pierde mandatul. Parlamentarii pot face acest pas, dacă este dorința lor", a declarat joi, într-o conferință, Johannis.El a spus că în cadrul conducerii PNL nu s-a discutat despre o posibilă trecere a lui Vasile Blaga și a susținătorilor săi din PDL la PNL. "Nu am discutat așa ceva. Și nu cred că se poate presupune așa ceva", a spus Klaus Johannis. Prim-vicepreședintele PNL spune că partidul este deschis oricărui adept al ideilor de dreapta.