Jale mare la sate: nu sunt bani, iar seceta dă lovitura de graţie!

La omul sărac, nici boii nu trag

Jale mare la sate: nu sunt bani, iar seceta dă lovitura de grație!

Liderii administrațiilor locale din județ deplâng situația economică dificilă cu care se confruntă anul acesta. Primarii comunelor din Constanța spun că, pe lângă faptul că nu există fonduri pentru finanțarea proiectelor mari, sunt îngrijorați și pentru agricultorii din localitate, declarând la unison că seceta va afecta pe toată lumea. Lipsa precipitațiilor a secat fântânile și a redus producția agricolă cu 50, chiar 70% față de cea din anii precedenți.Primarul localității Pantelimon, Vasile Neicu, spune că anul acesta nu au existat fonduri nici măcar pentru o pregătire serioasă a insti-tuțiilor de învățământ. Astfel, copiii vor fi nevoiți să înceapă anul școlar în instituții igienizate superficial.„Nu avem bani pentru nimic. La școală am lucrat, însă sumar, nu am făcut o igienizare 100%. Vom solicita ajutorul celor de la Consiliul Județean, singuri nu putem. Școlile sunt superficial pregătite, trebuie să recunoaștem. Sunt îngrijorat și în privința veniturilor oamenilor din comună, pentru că anul acesta a fost foarte prost din punct de vedere agricol. Oamenii nu au bani să își plătească taxele și impozitele. Totuși, avem speranța că vom strânge bani de la arendași. Există persoane care dețin terenuri în zonă, deși locuiesc la Constanța, și își cresc culturile fără a plăti taxe. Să încercăm să obținem finanțare europeană este greu, pentru că trebuie să asigurăm cofinanțare, iar documentația ce trebuie depusă costă și aceea“, a declarat Neicu.O situație similară reclamă și pri-marul comunei Cogealac, Gheorghe Alexa. Acesta a precizat că se- ceta a afectat atât de grav locali-tatea, încât nu mai există apă nici în fântâni.„Va fi o perioadă dificilă pentru toată lumea, atât pentru primărie, în care nu am găsit foarte mulți bani, cât și pentru oamenii din localitate. În ceea ce privește activitatea primăriei, din banii colectați din taxe și impozite ne ocupăm de instituțiile de învățământ. Este prioritar ca elevii să înceapă anul școlar în condiții normale. Situația agricolă este critică. A fost o secetă cumplită, iar culturile sunt compromise. Au secat până și fântânile“, a declarat primarul.Acesta a mai precizat că, în maximum o săptămână, dorește să se ocupe de reabilitarea clădirii primăriei, pentru că aceasta „arată jalnic“ și este nesigură. De asemenea, Alexa a mai precizat că vrea să găsească bani pentru proiecte ce vor duce la dispariția proble- mei infrastructurii precare din lo-calitate, însă sursele de finanțare sunt limitate.Primarul comunei Horia, Gigel Sava, spune că situația din localitatea pe care o păstorește este destul de dificilă. Potrivit acestuia, la momentul actual, veniturile Primăriei din taxe și impozite se ridică undeva la 70.000 de lei, însă cheltuielile doar pentru luna în curs sunt de 150.000 de lei.„Avem doar o școală în Horia. Elevii din satele arondate vin aici. Clădirea este pregătită, igienizată, chiar în momentul de față se află acolo viceprimarul cu alți doi angajați ai Primăriei, care se ocupă de ultimele detalii. Ca proiecte mai mari, am reușit să obținem fonduri europene pentru reabilitarea a doi kilometri de drum care a fost distrus de inundații, cu 180.000 de euro. Avem în desfășurare și proiectul privind extinderea rețelei de alimentare cu apă pentru Horia, Cloșca și Tichilești“, a precizat Sava.În ceea ce privește situația culturilor agricole, primarul a men- ționat că și localitatea Horia a fost lovită de valul de secetă invocat de ceilalți edili. Acesta a precizat că pârâul din zonă, pe care el personal îl știe că a existat de mai bine de 25 de ani, a secat din cauza temperaturilor ridicate.Ioan Herdean, primarul localității Istria, spune că, deși bugetul este limitat, pregătirea școlilor pentru noul an reprezintă o prioritate.„Avem lemne pregătite pentru toată iarna, ca nu cumva să ră-mânem fără combustibil, am făcut curat în școli și le-am pregătit pentru ca elevii să nu aibă probleme la începerea noului an. Este un obicei al nostru, să acordăm în fiecare an prioritate acestei inițiative. Însă, nu avem bani pentru proiectele mari“, a precizat Herdean.Referitor la culturile agricole, primarul a precizat că seceta i-a lovit și pe deținătorii de terenuri din Istria, producția scăzând undeva la 25%-30% față de anul trecut.Se pare totuși că există și primari care au resursele necesare pentru a pune în aplicare cel puțin o parte dintre proiectele pe care și le-au propus. Printre aceștia, se numără și primarul din Seimeni, Lucian Blaj.„La Seimeni, întotdeauna au fost bani. De fapt, am învățat să ne descurcăm cu puțin și să folosim sumele pe care le avem în moduri foarte practice. Cu școlile suntem pe finalizare, banii necesari pentru lucrările de curățenie fiind alocați de Ministerul Educației și Cercetării. În ceea ce privește seceta, avem speranța că vom reuși, cu ajutorul celor de la Consiliul Județean, să montăm pompe la Ghindărești, Seimeni și Topalu și să salvăm o parte din culturi“, a declarat Blaj.Acesta a precizat că are în desfășurare un proiect pe O.G. 7/2006 pentru construirea unei baze sportive, însă fondurile necesare finalizării proiectului nu au fost încă alocate. Blaj spune că, în această situație, se vede nevoit să dea bani din bugetul local pentru ca lucrările realizate până în prezent să nu se strice. Primarul a precizat că va încerca să obțină, din nou, finanțarea pentru un proiect din 2009 pentru sistemul de canalizare din comună. La momentul respectiv, inițiativa a fost declarată eligibilă, dar nefinanțabilă.