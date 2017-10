IUSTIN FABIAN ROMAN, încă un liberal pentru Primăria Constanţa

IUSTIN FABIAN ROMAN, încă un liberal pentru Primăria Constanța

Consilierul municipal Iustin Fabian Roman și-a arătat disponibilitatea de a candida la alegerile pentru Primăria Constanța și a anunțat că se înscrie în cursa internă a PNL-ului pentru desemnarea candidatului.„Am luat această decizie în urma întâlnirii pe care am avut-o în cadrul Biroului Județean al PNL, vineri seara, atunci când a fost prezent și copreședintele PNL, Alina Gorghiu. Am fost încurajați să ne înscriem cât mai mulți astfel ca această competiție internă să fie edificatoare pentru desemnarea celui mai bun candidat al PNL-ului. Sunt convins că se vor mai înscrie și alți colegi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Iustian Fabian Roman.Întrebat dacă s-a consultat cu celălalt copreședinte al PNL, Gigi Chiru, Iustin Fabian Roman a răspuns afirmativ.„Da, m-am consultat și cu Gigi Chiru. M-a încurajat și a spus că mă susține. Este și normal să existe și candidați din vechiul PDL, nu numai din vechiul PNL”, a mai spus Roman.Iustin Fabian Roman este om de afaceri și se află la primul mandat în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța. El este prim-vicepreședinte al Organizației Județene a PNL Constanța. Este căsătorit și are doi copii.