Iulian Iancu: „N-am legătură cu cazul Greblă”

Deputatul PSD Iulian Iancu a declarat, la intrarea în sediul central al DNA, că nu are nicio legătură cu dosarul lui Toni Greblă, precizând că, din ce știe, a fost chemat de procurori să dea lămuriri privind transportul unor membri de partid din Bacău, la campanie electorală din 2012. Iancu s-a prezentat joi la DNA după ce a fost chemat de anchetatori pentru a oferi lămuriri în dosarul lui Toni Greblă, potrivit unor surse judiciare.La intrarea în sediul instituției, deputatul a precizat că a văzut la televizor că este asociat cu acest dosar, însă el nu are nicio legătură cu cazul Greblă."Eu am fost chemat în legătură cu transportul membrilor de partid în anul 2012, la lansarea candidaților. Se pare că acolo sunt anumit rezerve, semne de întrebare”, a declarat Iancu.