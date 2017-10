Istoria unei lovituri de milioane de euro. Cum a pus Polarisul mâna pe Mangalia

3

Basme cu zmei,cu Imparatul Rosu si Fat Frumos de Petre Inspirescu

Din povestea asta lipseste Ileana Cosanzeana,dar apare ea.Basmul cu Imparatul Rosu incepe cu a fost odata la Mangalia,ca daca nu ar fi nu s-ar povesti.Povestea e lunga dar in final,zmeul din Mangalia a fost rapus,Imparatul Rosu este cercetat la domiciliu(la castelul lui din Mamaia) si Fat Frumos,cel care i-a luat locul Imparatului Rosu,este favorit in sondaje la Constanta.Toata povestea asta nu ar fi fost posibila fara girul si binecuvantarea imparatilor rosii de la Constanta si Bucuresti.Dar e bine cand toate se termina cu bine.Azi suntem fericiti ca am scapat de zmeul cel rau,cel cu sapte capete de la Mangalia.Noroc cu americanii care i-au retezat un cap.Observati cum Imparatul Rosu de la Constanta s-a dat de trei ori peste cap si l-a numit in locul lui pe Fat Frumos din lacrima, care asa cum spuneam este favorit in sondaje la Constanta.Zmeii din PNL si PDL arata cu degetul spre zmeul cel rau rapus de americani si de Fat Frumos.Da,dar zmeii din PNL sunt curati,nici usturoi nu au mancat nici gura nu le miroase.Bine ca s-a terminat asa.Asta a fost odata ca niciodata,ca daca nu ari fi nu s-ar povesti.Azi,toti pesedeii ,peneleii,unepereii ,pepededeii si toti zmeii sunt cinstiti.Uff....ce bine e ! Si-am incalecat pe-o sea si v-am spus povestea asa.