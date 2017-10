Îşi dau demisia parlamentarii? Ce spun deputaţii şi senatorii din Constanţa

Își dau demisia parlamentarii? Ce spun deputații și senatorii din Constanța

Copreședinții ALDE Călin Popescu Tăriceanu și Daniel Constantin propun organi-zarea de alegeri anticipate, susținând că cele două variante oferite de Executiv pentru parlamentare - 4 sau 11 decembrie - nu sunt bune, pentru că este posibil ca participarea la urne să fie redusă.„Am primit un material de la Guvern prin care ni se propun două date pentru alegerile parlamentare, 4 și 11 decembrie. Din punctul nostru de vedere, ambele variante sunt proaste. Pe 4 există riscul, având în vedere că pe 1 decembrie avem Ziua Națională, pe 6 decembrie - o sărbătoare mare a creștinilor ortodocși, să avem o participare redusă la vot. Pe 11 decembrie, există riscul să avem, nu știu, vreme dificilă, să avem zăpezi și atunci să nu avem participare masivă la vot. Din acest punct de vedere, concluzia este că cea mai bună soluție trebuia să fie identificată cu ceva timp în urmă - să încercăm să avem alegeri în condiții decente în octombrie, noiembrie, astfel încât participarea să fie cât mai numeroasă. Singura soluție pe care am identificat-o este aceea de a ajunge la un acord între toate partidele politice să organizăm alegeri anticipate. Este singura soluție ca toți membrii Parlamentului să își dea demisia și să avem alegeri în luna octombrie sau noiembrie”, a susținut Daniel Constantin.Pe de altă parte, întrebat dacă parlamentarii ALDE vor demisiona eventual la începutul sesiunii, Tăriceanu a arătat că trebuie convenit cu toate partidele.„Trebuie să convenim toate partidele, că dacă demisionează numai parlamentarii ALDE nu se rezolvă problema, trebuie toți parlamentarii să demisioneze ca să putem provoca alegeri anticipate sau mai este și varianta să își dea demisia Guvernul fără să mai demisioneze parlamentarii. Avem foarte multe formule prin care putem să aducem data alegerilor într-o perioadă rezonabilă”, a adăugat Tăriceanu.„Nu cred că acest lucru se va întâmpla“Senator al Constanței, vicepreședinte la nivel național și președinte la ALDE Constanța, Mircea Banias, nu crede că parlamentarii vor fi de acord să-și prezinte demisiile anticipat.„Variantele cu demisiile au fost opinii personale ale domnului Constantin și ale domnului Tăriceanu. Nu a fost discutată într-un for de conducere. Sincer, nu cred că acest lucru se va întâmpla, deoarece Constituția spune clar că mandatul este de patru ani, or, acest termen se împlinește pe 8 decembrie. În schimb, ca și argumente, au dreptate, deoarece este greu să faci campanie în timpul iernii, mai ales că interesul nostru este de a purta un dialog direct cu alegătorii”, a spus președintele ALDE Constanța, senatorul Mircea Banias.De aceeași părere este și senatorul constănțean Marian Vasiliev, în sensul că Guvernul a respectat legea atunci când a propus acele date pentru alegerile parlamentare.„Guvernul respectă legea, iar propunerea acelor date a fost făcută în baza prevederilor legale. Eu cred că data de 11 decembrie este perfectă pentru alegerile parlamentare. Varianta cu demisiile anticipate este greu de anticipat, pentru că nu cred că ar fi toți de acord și, în plus, mai sunt și parlamentarii independenți care nu pot fi obligați să demisioneze anticipat”, a declarat senatorul Marian Vasiliev.Alegeri până în 30 noiembriePe de altă parte, deputatul constănțean Mircea Dobre crede că alegerile ar trebui să aibă loc până la 30 noiembrie.„Datele de 4 și 11 decembrie sunt târzii, deoarece, de exemplu, pe 18 s-ar cunoaște rezultatele finale cu negocieri pentru Guvern, vor urma și celelalte proceduri cu jurământul. Până la sfârșitul anului trebuie votat bugetul statului și nu cred că o să ne încadrăm până atunci. Pe de altă parte, varianta cu demisiile anticipate este doar o propunere, deocamdată, nu știu nimic, poate se va lua în discuție la Comitetul Executiv al PSD care va avea loc pe 5 august. Personal, cred că alegerile ar trebui să aibă loc cel mai târziu pe 30 noiembrie ca să avem timp pentru toate celelalte proceduri pentru a avea un buget al statului funcțional”, a declarat deputatul Mircea Dobre, de la PSD Constanța.În schimb, liderul PNL Constanța, deputatul Gheorghe Dragomir, este convins că alegerile parlamentare vor fi stabilite la data de 11 decembrie considerând că este o dată foarte corectă.„Nu o să-și dea nimeni demisia, cred că propunerea făcută de domnul Tăriceanu este o propunere de imagine. Data de 11 decembrie este o zi când oricine vrea poate vota. Asta cu este prea cald și n-au venit la vot, afară a plouat și de aceea nu au venit la urne, ba că este frig, ba este ger sunt doar pretexte. Electoratul responsabil și conștient de importanța votului iese la vot indiferent de vreme. În ceea ce privește bugetul statului, acesta ar putea fi votat până la alegeri, iar noul Parlament poate aduce rectificări dacă sunt nemulțumiri”, a explicat deputatul Gheorghe Dragomir.