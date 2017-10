ÎPS Teodosie, prezent la hramul Mănăstirii Stejaru, alături de primarul Dorinela Irimia

Primarul localității Saraiu, Dorinela Irimia, consilieri locali, angajați ai Primăriei Saraiu, dar și cetățeni ai comunei au participat, miercuri seară, în cel mai profund spirit creștin, la vecernia de la Mănăstirea Stejaru din comuna Saraiu, care are hramul Înălțarea Domnului Iisus Hristos, fiind ono-rați și binecuvântați de prezența Înaltpreasfinției Sale Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, precum și a unui sobor de preoți.Copiii din localitate au purtat straie populare, iar în mâini au ținut făclii cu care l-au întâmpinat pe ÎPS Teodosie la sosirea în satul Stejaru. Ei au spus câteva rugăciuni, iar unul dintre elevi, Ionuț, a cântat două melodii bisericești, uimindu-l cu vocea sa pe ÎPS Teodosie, care i-a spus că-l așteaptă la Seminarul de Teologie.De la intrarea în satul Stejaru și până la mănăstire s-a mers pe jos, după care toți cei prezenți au participat la slujba de vecernie. Alături de credincioși, un sobor format din preoții din localitățile Saraiu, Dulgheru, dar și din cele apropiate, și condus de ÎPS Teodosie, s-a rugat pentru sănătate, aducând în același timp rugăciuni Domnului Iisus Hristos și Maicii Domnului. Cei prezenți la slujbă au aprins lumânări și s-au rugat pentru cei vii, dar și pentru cei plecați dintre noi.Ca o surpriză pentru ÎPS Teodosie, care vine de mai mulți ani în ajun de Înălțarea Domnului în acest loc, cu ajutorul primarului Dorinela Irimia, cei de la mănăstire i-au oferit un scaun arhieresc cu diverse sculpturi în lemn. La finalul vecerniei, după ce reprezentații clerului au ținut o scurtă cuvântare, enoriașii care ieșeau din mănăstire au avut surpriza să găsească aleea din fața mănăstirii luminată de zeci de torțe purtate de copii, făclii din bambus personalizate cu Icoana Înălțării Domnului și Steagul României.Sărbătoarea a continuat și ieri, când a fost hramul mănăstirii. Astfel, după slujba de dimineață, enoriașii au participat la o agapă frățească închinată Înălțării Domnului Iisus Hristos.Omagiu adus eroilor și surprize pentru copiiTot ieri, de la ora 12.30, după slujba de Înălțare, centrul comunei s-a umplut de oameni, care au venit să aducă un omagiu memoriei eroilor căzuți la datorie pe câmpurile de luptă de-a lungul timpului.„În fața Monumentului Eroilor din curtea Căminului Cultural, comunitatea se strânge an de an pentru a cinsti memoria eroilor plecați la Ceruri, dar și pentru a-i omagia pe cei care încă se află printre noi. Suntem mândri că suntem români, legați prin trăinicia moșilor și strămoșilor noștri, legați prin iubire și recunoștință, iar noi, fiii comunei Saraiu, ne cinstim eroii așa cum se cuvine”, a spus primarul localității Saraiu, Dorinela Irimia.v v vAșa cum era de așteptat, prin grija șefului administrației publice locale, nici copiii nu au fost uitați, cu atât mai mult cu cât se apropie ziua lor.Drept urmare, duminică, de Ziua Internațională a Copilului, cei mici vor avea parte de o zi de neuitat.„Duminică, de Ziua Copilului, așa cum este normal, atenția tuturor se îndreaptă către cei mici, către cei care aduc bucurie sufletelor părinților. Pentru că ei sunt menirea noastră de a fi, sunt aurul și focul, sunt puterea universului în trupuri mici, firave și plăpânde. Comoara noastră supremă și fericirea cea mai pură sunt în inimă de copil, în gingășia cu care pot muta munții și domoli talazurile, pot seca lacrima și pot înveseli cea mai tristă clipă. E ziua lor. E ziua în care razele soarelui le oglindește în lumina ochilor toată simfonia copilăriei, iar noi nu am uitat”, a spus primarul Dorinela Irimia.Programul zilei de duminică debutează la ora 10.00, când, în curtea școlii, copiii devin protagoniștii unui program artistic susținut de vlăstarele comunei, program ce se va încheia cu premierea celor mai buni dintre cei mai buni, respectiv, premianții concursurilor școlare județene. Iar de la ora 11.00, buna-dispoziție va fi la ea acasă, numai joc și distracție va răsuna în toată comuna.