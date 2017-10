Iorguş şi Tusac - duelul pentru Primăria Mangalia

Iorguș și Tusac - duelul pentru Primăria Mangalia

De departe, cea mai acerbă luptă pentru funcția de primar este în municipiul Mangalia. Încă de la început, competiția electorală s-a transformat într-un război total, în care se trage nemilos din toate direcțiile și de pe toate fronturile. 11 candidați se luptă pentru a deveni viitorul primar, într-o localitate care, ultimii patru ani, a fost paralizată de scandaluri politice și administrative. Potrivit unui sondaj de opinie realizat la comanda „Cuget Liber“, Zanfir Iorguș ar avea prima șansă să câștige funcția de primar, însă la mică distanță de principalii săi competitori.Conform sondajului realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, în cursa pentru funcția de primar al municipiului Mangalia, Zanfir Iorguș (PDL) conduce cu 24,7% din voturi, urmat de Claudiu Tusac (PSD) cu 21,1% din intențiile de vot, din totalul eșantionului. Al treilea clasat, indepen-dentul Cristian Radu, înregistrează un procent de 17,4% intenții de vot din totalul eșantionului. Raportat la numărul persoanelor care au exprimat o intenție de vot, excluzând nehotărâții și pe cei care nu vor vota, Zanfir Iorguș înregistrează 35,9% din preferințe, Claudiu Tusac 30,6%, iar Cristian Radu 25,3%. Cei trei sunt urmați de Marin Ciocâia (PP-DD) - 3,4%, Teodor Munteanu (independent) - 1,1%, Adrian Cârlescu (PRM) - 1%, Ion Niculescu (independent) - 0,9%, Marios-Thiera Cotlet (independent) - 0,9%, Vasile Moldovan (PER) - 0,3%, Marian Dorner (PV) - 0,3%, Marin Oprea (independent) - 0,3%.Votanții lui Cristian Radu, indeciși la consiliul localÎn ceea ce privește Consiliul Local, PSD și PDL domină preferințele de vot ale electoratului Mangaliei, cu 26%, respectiv 22,7% din electorat. Excluzând nehotărâții și persoanele care nu vor vota, PSD înregistrează 41,9% dintre opțiunile de vot exprimate, iar PDL 36,6%. Alianța de Centru-Dreapta (PNL-PC) înregis-trează 5,6%, iar independentul Viorel Oleniuc 4,8% din opțiunile de vot exprimate. De asemenea, PP-DD a strâns 4,6% dintre opțiunile directe de vot, PRM - 2%, Sali Dogan (independent) - 1,2%, UNPR - 1%, PV - 0,9%, Marin Oprea (independent) - 0,8%, Teodor Munteanu (independent) - 0,4%, iar PNȚCD - 0,2%.Foarte interesant este faptul că, potrivit sondajului, 43% dintre votanții lui Cristian Radu nu s-au hotărât cu cine vor vota pentru Consiliul Local al municipiului Mangalia, 15,9% ar vota cu ACD, 11,3% cu PSD, iar 6,8% cu PDL.Claudiu Tusac înregistrează un scor inferior celui înregistrat de PSD în cursa pentru Consiliul Local. Dintre votanții PSD pentru Consiliul Local, 76,5% declară că vor vota cu Tusac, 7,6% cu Cristian Radu, iar 3,8% cu Zanfir Iorguș, în timp ce 9,1% sunt nehotărâți. Spre comparație, 90% dintre votanții PDL pentru Consiliul Local declară că vor vota cu candi-datul Zanfir Iorguș, 5,2% cu Cristian Radu, iar 2,6% sunt nehotărâți.Așadar, în urma sondajului, deputatul Iorguș ar avea prima șansă pentru câștigarea Primăriei, în timp ce PSD ar obține cele mai multe mandate de consilier local.Consiliul Județean, o „afacere“ internă pentru USLLucrurile diferă substanțial, însă când vine vorba de votul mangalioților pentru Consiliul Județean Constanța. PDL înregistrează un procent mai mic în cursa pentru Consiliul Județean, fapt ce arată că procentul ridicat din cursa pentru Primărie și Consiliul Local este datorat situației politice locale, și nu unor preferințe unitare pentru PDL. În mod cert, PDL va atrage voturi pentru Consiliul Județean de la electoratul câștigat în competiția pentru Consiliul Local și Primăria Mangalia, însă nu își va convinge întregul electorat de la nivel local să voteze pentru PDL și la alegerile pentru Consiliul Jude- țean. Astfel, 43,2% din electoratul lui Zanfir Iorguș votează cu Nicușor Constantinescu (USL), 37,6% cu Florin Gheorghe (PDL) și 4% cu Marian Vasiliev (PP-DD).De asemenea, 44,4% dintre votanții lui Zanfir Iorguș declară că vor vota cu PDL pentru Consiliul Județean, iar 37,3% cu USL, iar 11,9% declară că nu s-au hotărât sau că nu vor vota pentru Consiliul Județean.În cursa pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, Nicușor Constantinescu (PSD) înregistrează un procent de 49,7% din totalul eșantionului (72,6% dintre preferințele de vot exprimate), iar Florin Gheorghe (PDL) 11,1% (reprezentând 16,2% din intențiile de vot exprimate). Mai departe, Marian Vasiliev (PP-DD) are 6,5%, Radu Comănici (PRM) - 1,5% din opțiunile directe de vot ale celor intervievați, Harry Michelle Boiagian (UNPR) - 0,9%, Tudorel Chesoi (PNȚCD) - 0,7%, Valeriu Băncescu (PP) - 0,5%, Oleg Danovski (PUER) - 0,5%, Dumitru Bădrăgan (PER) - 0,3%, Emil Colodiuc (PV) - 0,2%.La partide, 47,6% din eșantion declară că va vota cu USL la alegerile pentru Consiliul Județean, iar 14% cu PDL. Excluzând nehotărâții și per-soanele care nu vor vota, PSD înre-gistrează 69,4%, iar PDL 20,5% din opțiunile de vot exprimate, urmat de PP-DD cu 5,5%, PRM - 2,4%, UNPR - 1,1%, PER - 0,5%, PP - 0,5%, PNȚCD - 0,2%.Sondajul a fost realizat de COMPAS - Centrul pentru Studiul Opiniei Publice și Marketing, la comanda Cuget Liber, în perioada 26-27 mai 2012, la nivelul municipiului Mangalia, pe un eșantion de 507 de subiecți. Sondajul a fost realizat față în față, prin chestionar standardizat cu întrebări închise, la domiciliul subiecților, având o marjă de eroare de plus minus 4,4% la un nivel de încredere de 95%.