Iorguş conduce în lupta pentru Primăria Mangalia

Iorguș conduce în lupta pentru Primăria Mangalia

Ultimul sondaj de opinie realizat de către PDL Constanța privind șansele candida-ților înscriși pentru obținerea funcției de primar al municipiului Mangalia se deschide cu deputatul Zanfir Iorguș, urmat la aproape 8 procente de Claudiu Tusac.Potrivit PDL, situația pentru fiecare partid și candidat în parte se prezintă astfel: Zanfir Iorguș are un procentaj de 32,4%, în timp ce partidul din care acesta face parte, PDL, are 24,7%. Actualul primar al Mangaliei, Claudiu Tusac, a obținut 23,8%, fiind depășit de procentajul PSD-ului, care a strâns 24,2%. Candidatul independent Cristian Radu se situează pe locul trei cu 16,6%, iar liberalii din Mangalia au obținut 13,8 procente. Reprezentantul PPDD în cursa electorală din sudul litoralului, Marin Ciocîia, are, potrivit sondajului, 5,5%, iar partidul din care face parte 8,7%. Peremistul Adrian Cîrlescu a reușit să strângă 3,2%, în timp ce partidul său atinge 4,7%. Atât Partidul Verde, cât și can-didatul acestora la Primăria Man-galia, Marian Dorner, nu au reușit să depășească 0,3%. PV este urmat la 0,2 procente de PER, și aici procentajul partidului fiind identic cu cel al candidatului la funcția de primar, Vasile Mol-dovan. Deși nu are candidat la funcția de edil al Mangaliei, UNPR-ul a reușit să obțină 2,9%. Alte nume amintite în sondaj sunt cele ale candidaților independenți Marios Cotleț cu 1,2%, Doru Munteanu cu 0,6%, Marin Oprea cu 0,5% și Ion Niculescu cu 0,4%.Sondajul a fost realizat în perioada 5-6 mai pe un eșantion de 1.100 persoane, marja de eroare fiind de plus/minus 3%.