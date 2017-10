Iordache renunţă la Primăria Medgidia, Vrabie demisionează de la Peştera

Iordache renunță la Primăria Medgidia, Vrabie demisionează de la Peștera

În consecință, PNL Constanța ar urma să-l valideze pentru o candidatură la Primăria Medgidia pe un apropiat al liderului PNL Constanța, Gheorghe Dragomir. Este vorba despre actualul șef al Administrației Financiare din Medgidia, Marian Odor. Concret, dacă Biroul Executiv al PNL Constanța va fi de acord cu această propunere, Marian Odor se va suspenda din funcția de la Finanțe, iar ulterior, se va înscrie în PNL, deoarece acesta nu este membru de partid.Cu toate că mulți s-au așteptat ca actualul șef al administrației locale din Medgidia să fie deranjat de decizia liberalilor, iar gurile rele susțineau chiar că acesta va pleca din partid, Marian Iordache a negat toate zvonurile.„Nu m-am gândit nici măcar o clipă să-mi dau demisia din partid. Din contră, mă voi lupta cu toate forțele ca viitorul candidat al PNL să câștige Primăria Medgidia. Mai mult, este foarte important ca PNL să câștige cât mai multe voturi în tot județul. Domnul Odor vine din societatea civilă, nu a mai făcut politică, nu a fost niciodată înscris în vreun partid. Este un om al locului, are familia în Medgidia, este un om cu experiență. În ceea ce mă privește pe mine, nu aș vrea să vorbesc prea mult, înaintea celor de la partid care trebuie să anunțe oficial aceste schimbări. Consider că este cazul pentru o nouă etapă administrativă. Am fost trei mandate viceprimar, două am fost primar, este momentul pentru o nouă treaptă administrativă și cred că o candidatură la Consiliul Județean m-ar avantaja”, a declarat primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache.În altă ordine de idei, strategia PNL nu pare să-l afecteze pe actualul primar de la Peștera, Valentin Vrabie, care este hotărât să candideze la Primăria Medgidia, încurajat fiind și de sondajele care îl dau drept câștigător. El spune că nu-l sperie absolut deloc schimbarea candidatului PNL.„Nu știu cum face domnul Gheorghe Dragomir, are el un cerc din administrația financiară, din zona finanțelor, de unde scoate candidați la primării. Oameni care nu-și dau demisia din funcții, așa cum este demn pentru niște bărbați adevărați. Ei doar se suspendă din funcții, ca să aibă unde să se întoarcă dacă nu câștigă. Eu nu mă tem de niciun contracandidat, nu mă tem de nimeni pentru că nu am de ce, atâta timp cât sunt corect și îmi văd de treabă. Singurul de care mă tem este Dumnezeu”, a spus Vrabie.În altă ordine de idei, în momentul de față, Valentin Vrabie are 4.000 de susținători la Medgidia, grup care a și deschis un sediu în localitate, însă, în realitate se spune că ar fi mai mulți locuitori care-l doresc la cârma administrației din Medgidia. Concret, aceștia se pregătesc pentru lansarea candidaturii lui Vrabie, însă primarul spune că lucrurile vor sta altfel.„Cam toate partidele se organizează împotriva mea, deoarece îi sperie sondajele. În niciun sondaj nu am sub 80%. Eu fac administrație, nu fac politică, nu fac politica niciunui grup de interese ca să mă influențeze careva. Administrația se face liber și eu asta fac. Acesta este și motivul pentru care stau bine în sondaje. Până la sfârșitul acestei luni, îmi voi da demisia de la Primăria Peștera. Așa mi se pare cel mai corect, așa este demn pentru un bărbat adevărat, iar țara are nevoie de bărbați, de oameni curajoși. Vreau să las lucrurile în ordine de-acolo de unde plec, voi face un bilanț în care voi prezenta toate reușitele, dar și nereușitele pentru că există și din acestea. Așa mi se pare corect, să-mi dau demisia, după care voi anunța oficial candidatura mea la Primăria Medgidia. Dacă voi câștiga bine, voi face administrație în continuare, dacă nu câștig, înapoi nu mă mai întorc, mă duc acasă. Pentru mine nu există înapoi, există doar înainte”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Valentin Vrabie.