Ionuț Done, noul subprefect al Constanței

Județul Constanța are un nou subprefect, în persoana lui Ionuț Done. Decizia de numire a fost luată în ședința de Guvern de ieri.Potrivit unor surse din cadrul PSD Constanța, Ionuț Done a lucrat ca jurist în cadrul Jandarmeriei. Ulterior, acesta a devenit ofițer specialist I la sectorul 8 Audit Public Intern Constanța. Noul subprefect este căsătorit cu Anca Andreea, de profesie farmacist, și au împreună trei copii. Potrivit declarației de avere, familia Done deține un apartament cu o suprafață de 49 mp dobândit în anul 2016 printr-un credit imobiliar.