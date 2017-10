Ion Vărgău este noul secretar general al Senatului

Ştire online publicată Luni, 10 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Plenul Senatului a ales, astăzi, prin vot, un nou secretar general al acestei Camere, Ion Vărgău, în locul lui Dan Mihalache, care și-a anunțat demisia din această funcție, transmite Mediafax.ro.Ion Vărgău, care a fost anterior secretar general adjunct al Senatului, a întrunit 130 de voturi "pentru", un vot "împotrivă" și o abținere.Vărgău a mai deținut funcțiile de prefect al județului Tulcea, între 2001 și 2004, senator PSD în legislatura 2004 - 2008, comisar în cadrul Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu Tulcea (decembrie 2008 – martie 2009), subprefect de Tulcea (martie 2009 - noiembrie 2009) și director general al Direcției Generale de Administrare Patrimoniu, la nivelul Senatului României (noiembrie 2009 - ianuarie 2011).Propunerea făcută pentru această funcție de către Biroul Permanent a fost susținută prin vot, potrivit anunțului făcut de liderul senatorilor PDL, Dumitru Oprea, și cel al senatorilor PNL, Puiu Hașotti, și de către senatorii democrat-liberali și de cei liberali.Potrivit votului plenului, pe locul de secretar general adjunct rămas vacant a fost numit Horia Ioan Marinescu, acesta întrunind 121 de voturi "pentru", patru voturi "împotrivă" și șapte abțineri.Ambele numiri au fost decise prin vot electronic secret.Înainte de votul dat pentru numirea lui Horia Ioan Marinescu ca secretar general adjunct, senatorul PDL Traian Igaș a menționat că propunerea acestuia de către grupul PC, așa cum se anunțase anterior, nu este valabilă pentru că "nu există grup PC în momentul de față"."Regulamentul nu se negociază aici, Regulamentul se respectă și, dacă așa scrie la Regulament, așa facem", a subliniat acesta.Liderul senatorilor conservatori, Dumitru Pelican, i-a replicat lui Igaș că la constituirea grupului PC din Senat au fost "opt senatori aleși", iar acum grupul are șapte membri.Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a precizat că el a fost cel care a făcut această nominalizare în ședința Biroului Permanent și că acaesta este susținută de grupul social-democrat."Eu am făcut această propunere, ne-o asumăm, nu cred că are sens acum să o amânăm", a arătat Sârbu.Vicepreședintele Senatului Cristian Dumitrescu (PSD) a menționat, luni, după ședința conducerii Senatului, că Biroul Permanent a luat act de faptul că Dan Mihalache a demisionat din funcția de secretar general și a constatat vacanța acestei funcții."Pe baza discuțiilor din Biroul Permanent și ale liderilor grupurilor politice, s-au făcut nominalizări, urmând a fi votat, luni, un nou secretar general, în persoana secretarului general adjunct, senatorul Vărgău, iar în locul acestuia, pentru funcția de secretar general adjunct, o propunere din partea grupului parlamentar PC, domnul Marinescu", a spus Dumitrescu.