Ion Podaru se pregăteşte pentru un nou mandat de primar

La Ovidiu

Ion Podaru se pregătește pentru un nou mandat de primar

Primarul orașului Ovidiu, Ion Podaru, este pregătit să candideze pentru un nou mandat. Edilul spune că și-a făcut foarte bine temele și și-a respectat promisiunile făcute în 2004 cu vârf și îndesat. „Mi-am depășit demult promisiunile. Am făcut chiar și în plus o grămadă de lucruri”, a declarat Podaru. El spune că și-a anunțat deja candidatura în partid, iar liderii PNL i-au dat undă verde să-și pregătească strategia pentru câștigarea unui nou mandat. Primarul liberal se laudă că ultimii ani au fost foarte buni pentru oraș, mai ales prin prisma proiectelor și fondurilor venite de la Guvern. Chiar și fără a cunoaște bugetul pe 2008, Podaru spune că nu își face probleme din cauza banilor. „Mai am bani pentru cel puțin câteva luni. Avem lucrări contractate, fonduri prinse pentru plata lor. Nu sunt probleme cu banii”, spune primarul. Cu toate acestea, edilul din Ovidiu se judecă de aproape un an cu Prefectura Con-stanța pentru impunerea unei taxe speciale de tramă stradală. Administrația locală a preluat modelul birului de la Primăria Constanța, însă prefectul l-a atacat în contencios și a câștigat. Acum, se judecă recursul. Podaru recunoaște că taxa respectivă nu era pusă special pentru a aduce bani la bugetul local, ci mai mult pentru a putea supraveghea un drum pe care agenții economici aruncă ilegal gunoaie. „Drumul acesta duce la groapa de gunoi. Vin mașini de prin toate părțile și aruncă tot gunoiul pe marginea drumului. Dacă noi puneam taxă pe drum, aveam o evidență clară a mașinilor care intrau spre rampa de deșeuri. Așa, ne vom transforma în groapa de gunoi a județului. Nu am impus taxa asta ca să îmbogățim consiliul local, ci mai mult ca să controlăm traficul, să descurajăm mașinile care veneau să arunce gunoiul pe marginea drumului și nu la rampă”, spune Ion Podaru. Convins că va câștiga un nou mandat, actualul primar spune că în următorii ani administrația locală va pune accent pe dezvoltarea Zonei Metropolitane. „Problemele locale le putem rezolva și singuri. Ne permitem să facem investiții, să refacem întreaga rețea de apă, canalizare, să băgăm gaze în tot orașul. Ceva mai greu o să fie cu stația de epurare”, a mai adăugat Podaru.