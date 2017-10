Ion Iliescu: "Sunt bolşevic pe banii mei"

Ion Iliescu: "Sunt bolșevic pe banii mei"

Ştire online publicată Sâmbătă, 23 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ion Iliescu reacționează dur la adresa celor care de-a lungul timpului l-au numit „bolșevic”. Fostul președinte al României spune, pe blogul personal, că e sătul să tot audă acest apelativ. În plus, Iliescu spune că nu este vinovat pentru situația în care se află țara noastră.„În democrație, majoritatea decide, iar țapii ispășitori nu țin de foame”, spune fostul șef de stat. „Sunt bolșevic pe banii mei, câtă vreme și din taxele plătite de mine sunt înjurat cu sârg, pe acest motiv, la televiziunea publică, de tot felul de indivizi, care fac apologia capitalismului pur și dur, în timp ce trăiesc din bani publici. Și trăiesc foarte bine, să nu le fie de deochi!”, a scris fostul pre-ședinte al României, pe blogul personal.Ion Iliescu vorbește și despre pericolele asupra cărora a atras atenția de-a lungul timpului, dar fără să fie băgat în seamă, și care astăzi se adeveresc: „Când am arătat pericolele lui „restitutio in integrum”, un cor de proteste s-a auzit până la cer: Bolșevicul Iliescu nu vrea să dea înapoi casele furate de ai lui!(…) Același cor de bocitoare plătite mă înjura și când atrăgeam atenția asupra pericolului reprezentat de destructurarea sistemului de administrare a fondului forestier. Bolșevicul de Iliescu nu vrea să ne dea pădurile înapoi! Acum plângem după păduri, și admirăm munții cheliți de vegetație!(…)Dar nimeni nu-i vinovat, în afară de bolșevicul de Iliescu!”În plus, fostul președinte spune că situația în care se află România este rezultatul unor decizii luate de mai mulți oameni.„Ca și democrația, și ceea ce este România azi e operă colectivă. Regret s-o spun: țapii ispășitori nu țin de foame! Deciziile nu le-am luat eu singur. Am avut și avem un Parlament, am avut și avem partide, avem societate civilă, suntem liberi să ne informăm. Deciziile au fost luate în comun. În democrație majoritatea decide. Și își asumă consecințele deciziilor”, mai arată Ion Iliescu.