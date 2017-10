ION ILIESCU după inculparea în dosarul Mineriada: "Nu îmi reproşez nimic din nicio perioadă"

ION ILIESCU după inculparea în dosarul Mineriada: "Nu îmi reproșez nimic din nicio perioadă"

Ion Iliescu, împotriva căruia s-a început urmărirea penală în dosarul Mineriadei , a declarat că nu are nimic să își reproșeze din acea perioadă. Ba mai mult, acesta a spus că oamenii sunt liberi să cerceteze ce s-a petrecut atunci și că el este deschis la dialog.Ion Iliescu susține că nu este nicio problemă că s-a redeschis acest dosar și că va merge să vorbească cu procurorii, când va fi chemat:"Nu este prima dată când se agită chestiile astea. Ce dovezi? Dar care este problema? E o chestiune care s-a petrecut în 1990, am trecut peste ea, am avut alternative la guvernarea țării. Vor oamenii să..., probabil au primit ceva solicitări să cerceteze. Să cerceteze, care este problema? Voi fi chemat, voi dialoga, voi răspunde, care este problema? Nu este nicio problemă. Eu știu care este rațiunea redeschiderii discuției, că este o treabă care s-a petrecut acum douăzeci și șapte de ani, dar mă rog. Probabil au primit sesizări, oamenii sunt datori să cerceteze, să ducă lucrurile până la capăt", a declarat Ion Iliescu pentru Digi24.ro.Procurorii militari au decis ieri să înceapă urmărirea penală pe numele lui Ion Iliescu, dar și a altor 13 factori de decizie din acele vremuri. Fostul președinte este acuzat de infracțiuni contra umanității. 4 oameni au murit și 1.200 au fost răniți în evenimentele din iunie 1990.Tot în dosarul Mineriadei au mai fost puși sub inculpare și fostul premier Petre Roman, fostul director al SRI Virgil Măgureanu și fostul viceprim-ministru Gelu Voican Voiculescu.Faptele au fost anchetate din 1997 de procurori militari și civili, în mai multe dosare în care au fost audiați sute de martori și alte câteva zeci de persoane au fost puse sub învinuire, fără însă ca persoane care au fost în atenția anchetatorilor să fie puse sub acuzare pentru cei patru morți și peste 1.200 de oameni bătuți și reținuți atunci ilegal.