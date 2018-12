Ion Iliescu dezminte declarațiile din „Le Figaro”. Jurnalistul îl contrazice: 'Am înregistrat interviul audio'

Fostul președinte spune că este implicat fără voie într-un război mediatic și consideră că publicația franceză îi datorează scuze: „Nu cred că avem în față un fake news, ci un act de război mediatic. Ceea ce mi se pare la fel de inacceptabil ca și atribuirea unor afirmații care nu-mi aparțin. Regret că lucrurile au ajuns atât de jos în presă. Mi se pare că jurnalul îmi datoreaza scuze și rectificarea respectivelor afirmații”.

Paul Cozighian, jurnalistul de la Le Figaro, care a semnat articolul în care fostul președinte al țării Ion Iliescu îl critică pe actualul lider PSD, Liviu Dragnea, susține că are înregistrarea audio a interviului. Asta după ce Ion Iliescu a dezmințit informațiile apărute în publicația franceză.







„Am fost să iau acest interviu cu șeful meu de la Paris, redactor-șef adjunct pe politică internațională, la domnul Iliescu. Domnul a fost cu mine. Mâine apare acest articol în cotidianul Le Figaro. El a fost deja postat pe site-ul publicației. Eu am înregistrările interviului. Noroc că le-am făcut. E o pură întâmplare. Președintele Iliescu ne-a primit cu o foarte mare amabilitate. Era bucuros să se întâlească cu jurnaliștii de la Le Figaro. Era informat cu faptul că ziarul e unul de dreapta, nicidecum prieten cu domnul Iliescu. Chiar am fost plăcut surprins de felul în care președintele Iliescu ne-a primit într-o după-amiază, la începutul lunii noiembrie. Am stat de vorbă aproape o oră și 30 de minute. Am făcut și o fotografie la sfârșit. Eu am zis, din respect, să-i fac fotografia lui. Există poza, o am și am să o aduc mâine în studio, cu șeful meu și cu liderul Iliescu. La finalul interviului chiar i-a dat o carte în limba franceză șefului meu. A fost extrem de elegant cu noi. Am rămas impresionat de franceza pe care o vorbea. I-am și spus că am să înregistrez acest moment pentru că oferă rar interviuri și să rămână pentru posteritate, dar să ne ajute și pe noi când o să redăm materialul. Interviul îl avem gata de mai bine de două săptămâni. Dar am așteptat momentul prielnic. Știți cum e în presa scrisă: trebuie să ai spațiu, să fie o actualitate importantă în țara respectivă ca să treacă. Chiar l-am rugat pe superiorul meu să aibă răbdare ca să vedem ce ne mai pregătește PSD-ul și președintele Dragnea. Să așteptăm momnetul potrivit. Când am văzut ce a fost duminică am sunat la Figaro și am spus că acum trebuie dat articolul. Am făcut câteva modificări, dar textul cu interviul cu liderul Iliescu era validat de multă vreme”, a spus Paul Cozighian în direct la postul Realitatea TV.