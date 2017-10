Iohannis vrea să promulge legea privind scutirea pensionarilor de la plata CASS şi neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei

Iohannis vrea să promulge legea privind scutirea pensionarilor de la plata CASS și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei

În urma întâlnirii pe care a avut-o, la Cotroceni, cu premierul Sorin Grindeanu și cu ministrul de Finanțe, Viorel Ștefana, Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că va promulga legea privind scutirea pensionarilor de la plata CASS și neimpozitarea pensiilor sub 2.000 lei."După analiza pe care am făcut-o și după discuția pe care am avut-o astăzi, am decis să promulg această lege în zilele următoare", a afirmat Iohannis, la Palatul Cotroceni.Potrivit articolelor adoptate, venitul impozabil lunar din pensii se stabilește prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei. De asemenea, CASS va fi suportată din bugetul de stat.