Iohannis va candida pentru un nou mandat de președinte al României

Președintele Klaus Iohannis a anunțat din nou, astăzi, că va candida pentru un nou mandat la alegerile prezidențiale și a anunțat obiectivele pentru acest an.







"Începem anul 2019, un an cu foarte multe provocări, începem acum, practic, direct cu Președinția Consiliului Uniunii Europene. Chiar săptămâna viitoare vom avea vizita Comisiei Europene, pentru a începe în forță această Președinție. Sunt convins că vom face față bine. Avem deja, în luna mai, primele alegeri, sunt alegeri europarlamentare și de pe acum vreau să spun că este foarte important să participăm la aceste alegeri. Cu cât mai mulți alegători se prezintă la aceste alegeri, cu atât mai clar va fi rezultatul. La sfârșitul anului vom avea alegeri prezidențiale și reiterez ce am mai spus, voi intra în competiție pentru un nou mandat de președinte", a spus șeful statului la Palatul Cotroceni.







El a precizat obiectivele pe care le are pe parcursul anului. ”Pe întreg anul 2019, obiectivele mari pe care le am, care sunt obiectivele României, sunt o mai profundă și mai bună integrare europeană, consolidarea posturii noastre în cadrul NATO și poate chiar reușim în cursul acestui an să avem o întărire a prezenței NATO pe Flancul estic, ceea ce, cu siguranță, ar fi foarte bine pentru noi. Și unul din obiectivele mari, foarte importante, pentru mine și în anul 2019 este consolidarea statului de drept în România, asta însemnând, evident, printre altele, și continuarea în forță a luptei împotriva corupției. Personal, obiectivul meu pentru alegerile prezidențiale este câștigarea unui al doilea mandat de președinte al României", a arătat Iohannis.