Iohannis: Statele Unite, unul dintre investitorii de top din România

Statele Unite ar putea deveni unul dintre investitorii de top din România, a afirmat președintele Klaus Iohannis, potrivit Agerpres."Investițiile americane sunt bine-venite în România. Suntem încrezători în faptul că Statele Unite pot deveni, în anii ce urmează, unul dintre investitorii de top din țara noastră. Economia României beneficiază de avantaje importante: creștere economică susținută, stabilitate financiară și monetară, datorie publică redusă, forță de muncă bine pregătită, precum și numeroase resurse naturale.România reprezintă un element de stabilitate pentru întreaga regiune", a arătat șeful statului în mesajul care a fost prezentat de consilierul prezidențial pe probleme economice, Cosmin Marinescu, și remis presei de Administrația Prezidențială.Potrivit lui Iohannis, comerțul dintre România și Statele Unite se află pe un trend ascendent, iar acesta este un semn clar al progresului, însă pentru a valorifica toate oportunitățile economice existente trebuie mai întâi înlăturate barierele aflate în calea liberului schimb și a investițiilor eficiente.Șeful statului a reafirmat importanța relațiilor bilaterale dintre România și Statele Unite. "Totodată, aceasta este o foarte bună oportunitate pentru a ne exprima încrederea că relațiile de cooperare dintre România și Statele Unite ale Americii vor continua să fie la fel de puternice ca în prezent. Sărbătorim patru ani de la adoptarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.Acest Parteneriat a adus numeroase beneficii relațiilor noastre bilaterale, în special în privința securității. Importanța sa nu trebuie însă să se rezume doar la dimensiunea de securitate. Dimensiunea economică trebuie să câștige aceeași importanță esențială", a menționat Klaus Iohannis.Potrivit președintelui, România are nevoie de un nou model de dezvoltare economică bazat pe competitivitate și responsabilitate. Mai mult, seful statului a subliniat că sectorul energetic are o importanță strategică, iar piața de capital din România are un potențial investițional ridicat.