Iohannis spune că nu suntem pregătiţi de preşedinţia Consiliului UE din cauza Guvernului Dragnea-Dăncilă, "un accident al democraţiei"

Iohannis spune că nu suntem pregătiți de președinția Consiliului UE din cauza Guvernului Dragnea-Dăncilă, "un accident al democrației"

SURSA: romaniatv.net

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că România nu este pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii Europene, în condițiile în care la Guvern factorii responsabili sunt schimbați sau pleacă, iar "lucrurile au luat-o razna".Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac extrem de dur la adresa Guvernului. El susține că România nu este pregătită pentru preluarea președinției UE și arată că acest Guvern a luat-o razna. Președintele cere înlocuirea de urgență a acestui Guvern ”Dragnea-Dăncilă, un accident al democrației”."Trebuie să menționez o mare ingrijorare pe care o am, cu toate că nu vă privește direct. E vorba de anul 2019, când România va prelua președinția Consiliului UE, o poziție extrem de onorantă și de solicitantă, mai ales pentru Guvern. Părerea mea e că nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Acum câteva săptămâni am spus că vom face față rezonabil, numai că între timp lucrurile au luat-o razna, la Guvern nu se mai înțeleg care sunt persoanele responsabile, persoanele care ar trebui să se ocupe de asta demisionează sau sunt demiși. Cred că și acum, în ultimul moment, necesitatea politică este înlocuirea acestui accident al democrației românești care este Guvernul Dragnea-Dăncilă. Nu există nicio perspectivă de bună guvernare și implicare în afacerile europene. Aceste lucruri sunt foarte grave", a declarat Klaus Iohannis, la ședința Adunării Generale a Asociației Municipiilor din României.Klaus Iohannis a lansat, luni, un nou atac la adresa Guvernului, la întâlnirea asociațiilor de municipii, menționând că sunt două promisiuni pe care Executivul nu le-a respectat: descentralizarea și un buget suficient pentru administrațiile locale."Oricat de bun ar fi un primar nu este singur in spatiul politic romanesc, ci trebuie sa interactioneze cu alti primari, comunitati, cu cei de la judet, dar si cu cei de la centru si aici apar cele mai mar nemultumiri. Primarii vor sa se miste, guvernele sunt mai reticente. Aceasta reticenta e de multe ori frustranta, nu doar pentru dvs, ci si ppentru mine si, cel mai grav, pentru romani. Amintesc doar cateva promisiuni care au ramas pe hartie: descentralizarea. Vi s-a promis, nu s a realizat. A doua chestiune: banii. Nu numai ca nu vi s-a dat o baza mai mare, ba, dimpotriva, s-a facut acum, recent, asa zisa reforma in domeniul fiscal, o mare pacaleala prin care romanilor li sa dat mai multi bani, insa in realitate nu, iar com locale au pierdut acolo. (..)Ca majoritatea muncipiilor s-au descurcat vi se datoreaza dvs si in niciun caz guvernului. Asa nu se mai poate continua. (..)Aceasta topaiala fiscala a ultimeler guverne nu e numai de prost gust, ci si de rau augur", a declarat Klaus Iohannis.