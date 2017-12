Iohannis solicită reexaminarea unei importante legi!

Ştire online publicată Luni, 18 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a cerut, luni, Parlamentului reexaminarea legii de modificare a Legii nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, o problemă fiind legată de schimbarea directorului.În cererea de reexaminare se arată că mai multe dispoziții ale legii sunt neclare și pot afecta funcționarea celor două societăți."Prin art. I pct. 2 din legea transmisă la promulgare, art. 19 al Legii nr. 41/1994 se completează cu un nou alineat, alin. (31), ce stabilește criteriile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele ce pot fi numite ca membru titular sau supleant în Consiliul de administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și, respectiv, al Societății Române de Televiziune (SRTV). Referitor la aceste criterii (ce par a fi, mai degrabă, condiții și nu criterii de numire), semnalăm că experiența managerială și capacitatea decizională, criteriu prevăzut la alin. (31) lit. b), este lipsit de claritate și precizie. În ceea ce privește criteriul cunoașterii legislației privind organizarea și funcționarea celor două societăți de radio și de televiziune, precum și din domeniul audiovizualului - prevăzut la alin. (31) lit. c) - apreciem că această formulare este imprecisă, noțiunea de legislație putând fi înțeleasă fie în sens larg, fie în sens restrâns. Nu în ultimul rând, semnalăm că și criteriul de la lit. d) - cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională - ar trebui, pentru rigoare și obiectivitate în apreciere, să presupună obligația prezentării unui atestat sau a unui alt tip de document similar, care să certifice aceste cunoștințe", se arată în adresa transmisă de președinte către Parlament.O altă problemă sesizată este legată de asigurarea conducerii instituțiilor publice în cazul dizolvării Consiliului de Administrație."Alin. (4) al art. 26 din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 9 din legea transmisă la promulgare) prevede că în cazul dizolvării consiliului de administrație, conducerea societății în cauză va fi asigurată de directorul general împreună cu comitetul director, până la numirea noului consiliu de administrație. Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune prevede, pe de o parte ipoteza dizolvării consiliului de administrație (art. 26 alin. 3), iar pe de altă parte, cea a demiterii de drept a consiliului de administrație ca efect al respingerii de către Parlament a raportului anual (art. 46 alin. 7). Or, intervenția legislativă de la art. 26 alin. (4) din legea trimisă la promulgare reglementează asigurarea conducerii celor două societăți doar în ipoteza dizolvării consiliului de administrație, fără a exista o soluție legislativă expresă cu privire la asigurarea acestei conduceri și în ipoteza demiterii acestuia. În acest sens, se impune asigurarea unui cadru legislativ unitar. Totodată semnalăm că legea nu acoperă nici ipoteza în care directorul general demisionează după dizolvarea/demiterea consiliului de administrație".La capitolul neclarități este prevăzut și faptul că nu s-a mai preluat prevederea potrivit căreia consiliul de administrație aprobă condițiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director."Potrivit intervenției legislative a fost introdusă o nouă atribuție pentru directorul general, respectiv cea de a propune consiliului de administrație, spre aprobare, componența comitetului director, precum și eventualele modificări ale acesteia. În acest context, rezultă că în noua concepție a legiuitorului numirea membrilor comitetului director se va realiza fără concurs. "Având în vedere atribuțiile prevăzute la art. 31 din Legea nr. 41/1994, considerăm că ocuparea funcției de membru în comitetul director ar trebui să se întemeieze pe criterii obiective, ce pot fi asigurate numai prin exigențele impuse de organizarea unui concurs"."Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 41/1994 (art. I pct. 14 al legii trimise spre promulgare) directorul general poate fi schimbat din funcție înainte de expirarea mandatului, prin votul majorității membrilor consiliului de administrație, în cazul încălcării prevederilor legale, al săvârșirii unor abateri grave, al neîndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de management sau ai celor stabiliți de consiliul de administrație, constatate în urma evaluării anuale, precum și în cazul în care, prin rapoarte de audit a căror efectuare se stabilește de consiliul de administrație se constată o activitate economico-financiară neperformantă a societății. În primul rând, dintre aceste cauze de încetare înainte de termen a mandatului directorului general, diferența dintre încălcarea prevederilor legale și săvârșirea unor abateri grave nu este foarte clară prin raportare la scopul normei", arattă sursa citată.De asemenea, cererea de reexaminare precizează că nu este clar cine constată încălcarea prevederilor legale: consiliul de administrație care va dispune și încetarea mandatului înainte de termen pentru directorul general sau, eventual, instanța de judecată prin decizie definitivă urmând ca, ulterior, consiliul de administrație să decidă încetarea acestui mandat."În legătură cu același text, semnalăm și că sintagma „schimbat din funcție” nu are o consacrare legală de care să poată fi legate consecințele juridice ale unei asemenea măsuri".