Iohannis şi Erdogan au căzut de acord: "Moscheea de la Bucureşti se va construi"

Iohannis și Erdogan au căzut de acord: "Moscheea de la București se va construi"

Ştire online publicată Joi, 24 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele României Klaus Iohannins se află într-o vizită oficială în Turcia, unde a fost primit de președintele Recep Erdongan. În cadrul întâlnirii, cei doi omologi au abordat și subiectul construcției moscheei din București.„ În timpul vizitei făcute la București (în aprilie 2015 - n.r.), am discutat această chestiune cu domnul președinte Iohannis. În momentul de față, colegii noștri lucrează pentru a obține autorizațiile necesare. Avem și un proiect definitivat, dar în momentul de față dorim să îl dezvoltăm. Muftiatul se ocupă de obținerea autorizațiilor necesare, iar Turcia are grijă să dea tot sprijinul acestui proiect. La rândul nostru, și noi am stabilit câteva terenuri în Istanbul pentru o capelă și un loc de cazare a pelerinilor. Acest lucru l-am stabilit cu domnul Klaus Iohannis“, a punctat președintele Turciei. „Pot să confirm că s-a ajuns în faza solicitării autorizației de construcție“, a întărit Iohannis.