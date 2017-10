Iohannis se retrage dacă pierde procesul de la ÎCCJ

Ştire online publicată Marţi, 07 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Klaus Iohannis a declarat că nu are emoții în privința procesului de incompatibilitate de la instanța supremă, însă precizează că dacă totuși va pierde procesul cu Agenția Națională de Integritate, va trebui să facă "un act de moralitate"."Nu am nici un fel de emoții și să nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun că dacă pierd procesul, îmi este indiferent. Nici vorbă! În acel caz eu trebuie să fac un act de moralitate, nu neapărat de legalitate, fiindcă legal lucrurile sunt simple, o candidatură definitivă nu poate fi retrasă, dar trebuie să vedem două lucruri. Unu: procedural, pur și simplu, nu este posibil să se judece până în alegeri această speță, deci nu se va întâmpla absolut nimic până în alegeri. Doi: după alegeri, când se va judeca, eu stau, sincer, foarte-foarte liniștit, fiindcă în prima instanță am câștigat și am câștigat foarte bine procesul împotriva ANI, raportul lor a fost desființat total. Nu sunt în incompatibilitate, iar Înalta Curte nu va rejudeca speța, va verifica dacă atunci când s-a judecat la fond s-au respectat toate normele și așa mai departe", a spus candidatul ACL la prezidențiale într-un interviu pentru RFI.Mai mult, acesta a completat: "Nu am, sincer, nici un fel de emoție pentru acest proces pe care îl am la Înalta Curte cu ANI, sunt liniștit, aștept să se judece, atunci când se va stabili un termen și sunt convins că-l voi câștiga, cum am câștigat și toate procesele până acum cu ANI, atenție, în toate fazele procesuale", scrie evz.ro.