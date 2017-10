Iohannis: România își menține obiectivul de aderare la Schengen

România își menține obiectivul aderării la Schengen, deși, în prezent, spațiul de liberă circulație este pus sub semnul îndoielii, a declarat astăzi președintele Klaus Iohannis."Spațiul Schengen este pus sub semnul îndoielii. România acționează ca membru al spațiului Schengen (...). Dincolo de circumstanțele prezente, România își menține obiectivul aderării la acest spațiu", a spus șeful statului, la întâlnirea cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.El a mai adăugat că România este decisă să rămână un susținător ferm al aspirațiilor europene ale Republicii Moldova, să sprijine reformele necesare acestui obiectiv și să fie puternic implicată în mobilizarea solidarității europene, atunci când e necesar, pentru depășirea dificultăților și menținerea cursului european al acestui stat.În plus, șeful statului a mai adăugat că parcursul european al Republicii Moldova depinde de voința politică de la Chișinău, de funcționarea statului de drept și de aplicarea reformelor, a precizat Iohannis, la reuniunea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.