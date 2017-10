Iohannis: România are nevoie de relaxare fiscală

România are nevoie de relaxare fiscală, însă contează foarte mult maniera în care se realizează aceasta, iar pentru consolidarea performanțelor recente politicile fiscal-bugetare trebuie să fie sustenabile, a fost mesajul transmis miercuri de președintele Klaus Iohannis cu ocazia Conferinței Științifice Anuale a Economiștilor Români din Mediul Academic din Străinătate - ERMAS 2015, care are loc la Cluj-Napoca.''Recent, am solicitat Parlamentului reexaminarea Codului fiscal. Am făcut acest lucru cu motivația prudenței și responsabilității în plan fiscal-bugetar. România are nevoie de relaxare fiscală, însă contează foarte mult maniera în care se realizează aceasta. Pentru consolidarea performanțelor recente, politicile fiscal-bugetare trebuie să fie sustenabile. Dezvoltarea reală, calitativă se obține prin politici economice bine gândite, care depășesc interesele politice și rezolvă problemele profunde ale economiei noastre'', a declarat președintele, citat de Agerpres.