Iohannis: România a obţinut două lucruri foarte importante la summitul NATO

Iohannis: România a obținut două lucruri foarte importante la summitul NATO

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că România a obținut două lucruri foarte importante la summitul NATO de la Bruxelles, respectiv un centru de comandă operațional și îmbunătățirea statutului brigăzii multinaționale."Încă din 2016 de la summitul de la Varșovia noi a încercat să consolidăm Flancul estic, această încercare am făcut-o împreună cu ceilalți de pe Flancul estic. (...) În acest an, în acest demers de întărire a prezenței pe Flancul estic am obținut două lucru foarte importante: un centru comandă de trei stele - un centru de comandă operațional, între nivel tactic cel mai de jos și strategic cel mai înalt. (...) Am obținut o îmbunătățire a statutului brigăzii multinaționale pe care am înființat-o, care a căpătat un statut permanent", a spus șeful statului, la sediul NATO, scrie Agerpres.