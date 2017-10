IOHANNIS, PREŞEDINTE!

5

da Doamne mintea romanului cea de pe urma

Johanis nu a ajuns pe scaunul de la Cotroceni datorita unor merite exceptionale sau dorintei electoratului , ci datorita faptului ca cetatenii cu mintea normala au realizat ca golanul de Ponta , seful bandei pesediste si a complicilor sai , reprezinta un real pericol pentru democratie si societatea romaneasca . Liderii asa zisi de centru - dreapta care s-au facut de rusine prin modul in care au actionat in alegeri , daca ar avea un minim de onoare , ar trebui sa dispara de pe scena politica cel putin pentru o vreme . Setea de putere le-a luat mintile liderilor acestora si credem ca au primit o lectie pe care n-o vor uita niciodata , desi ne indoim ca le va folosi la ceva , si cu atat mai mult celor care au crezut ca asa zisa dreapta e capabila de un minim de vointa comuna , organizare si disciplina . Johannis nu e prost . Daca va sti sa aleaga consilieri de valoare , cu felul lui de a fi , va realiza multe din problemele legate de Statul de drept si Justitie . In mod sigur se va bucura si de sprijinul UE in mod special de Germania . Sa-l felicitam si sa-i uram succes . Dar marea realizare , pe care o putem considera istorica , este ca majoritatea electoratului a inceput sa se maturizeze , si nu in ultimul rand datorita celor plecati la munca in strainatate . Acestia au dovedit abnegatie , constiinta si maturitate politica . Ei sunt cei care vor decide viitorul Romaniei .