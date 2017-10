Iohannis: "Ponta a rămas ca fraierul cu banii în buzunar!"

Ştire online publicată Joi, 06 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Klaus Iohannis, a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că România are nevoie de o schimbare totală de sistem. Totodată, candidatul ACL la alegerile prezidențiale a lansat un atac extrem de dur la adresa contracandidatului său, Victor Ponta, pe care l-a catalogat ca fiind "un pericol" pentru România."Ponta este un pericol pentru România, pentru democrația din România, prin modul în care știe să conducă propriul partid, prin felul cum reacționează la problemele societății și cum vrea să deturneze natura problemelor. Ponta e un pericol pentru economia românească, promite pomeni, dar e incapabil să prezinte un proiect de buget pentru 2015. Aceste lucruri vor duce la împovărarea populației.În cadrul aceleiași conferințe, Iohannis l-a atacat dur pe contracandidatul său: "Victor Ponta a raportat excedent bugetar, în condițiile în care nu a cheltuit fondurile disponibile și a rămas ca fraierul cu banii în buzunar."„Avem pentru prima dată în istorie - sper și pentru ultima oară în următorii ani - excedent bugetar în sensul în care am cheltuit mai puțin decât am încasat la buget pe primele nouă luni. Noi, însă, ca să putem să ne dezvoltăm, trebuie să cheltuim mai mult așa încât vă rog frumos să folosiți toate resursele pe care le aveți la dispoziție pentru investiții publice și ceea ce avem prevăzut. Nu cred că ajungem la 2,2% din PIB (deficit bugetar- n.red.) orice am face în ultimele două luni, dar asta înseamnă că anul viitor va fi cu atât mai ușor să ne încadrăm în țintele fiscal-bugetare“, spunea recent Ponta, citat de Ziarul Financiar.