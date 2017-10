Iohannis: "Papa Francisc, interesat de o vizită în România anul viitor"

Ştire online publicată Duminică, 26 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Papa Francisc a părut interesat să viziteze România în 2018. O spune chiar președintele României, Klaus Iohannis, care a stat de vorbă cu Suveranul Pontif. Șeful statului mai spune că invitația oficială a fost transmisă deja către Vatican.„I-am reiterat invitația mea, pe care am făcut-o în 2015, când am avut o vizită oficială, de a vizita România în 2018. Am reiterat această invitație, pe care am făcut-o cu o săptămână înainte și în forma protocolară scrisă. De la început a părut foarte interesat”, a declarat Klaus Iohannis.Șeful statului a participat la Roma la Summit-ul aniversar al UE, care vineri seara a fost precedat de o primire a tuturor șefilor de stat și de guvern de către Papa Francisc.În urmă cu aproape doi ani, președintele Klaus Iohannis a făcut o vizită la Vatican. Președintele s-a întâlnit atunci pentru prima oară cu Papa Francisc, adresându-i acestuia invitația de a veni în România.