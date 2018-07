Iohannis, obligat să promulge legea organizării judiciare. "Cer Parlamentului să reia dezbaterea pe legile Justiției"

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că a promulgat una dintre controversatele legi ale Justiției, pentru că nu a mai avut căi de atac. El a cerut însă Parlamentului să reia dezbaterea asupra acestui pachet legislativ, în sesiunea din toamnă.Șeful statului a mai spus că Legile Justiției au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD este la guvernare, iar calitatea legiferării este foarte proastă.„Legile Justiției au devenit cel mai dezbătut subiect public de când PSD se află la guvernare, ceea ce spune totul despre prioritățile acestui partid. Au început cu celebra Ordonanță 13 și au continuat cu modificările legilor în Parlament. Suntem într-o situație delicată și asta numai și numai din cauza modului în care coaliția majoritară a știut să legifereze într-un mod lipsit de transparență. Cu toate că au fost nenumărate semnale de atenționare, inclusiv din CSM, care răspunde de independența Justiției, au legiferat cum au dorit. Și cum m-am exprimat acum câteva zile - legiferează prost. Calitatea legiferării este proastă și rezultatul este foarte, foarte îngrijorător”, a precizat șeful statului, într-o declarație de presă publică.El a mai explicat că, timp de un an și jumătate, prin implicarea oamenilor, prin eforturile opoziției și prin efortul său s-a reușit să se ferească legile Justiției de cele mai nocive modificări. Legile au fost supuse controlului constituțional, iar CCR a găsit în patru ocazii diferite neconcordanțe, trimițând legile înapoi în Parlament.În plus, șeful statului a reamintit că, asupra acestor legi s-a pronunțat și Comisia de la Veneția, care arată fără echivoc că modificările afectează sistemul de justiție, eficiența actului de justiție și lupta anticorupție.„Comisia spune că ansamblul modificărilor aduse legilor Justiției afectează independența judecătorilor și procurorilor. Așa ceva nu trebuie să se întâmple. Legile Justiției trebuie îmbunătățite urgent în Parlament. Este imposibil să construim un sistem de justiție care contravine normelor europene, care ignoră valorile europene. O nesocotire a concluziilor Comisiei de la Veneția ar echivala cu o îndepărtare de facto a României de la valorile europene. Corelarea celor trei legi cu opiniile comisiei ne va ajuta, în schimb, să păstrăm valorile democrației.Am cerut în mod repetat reexaminarea acestor legi de către Parlament, am sezizat CCR și Comisia de la Veneția. După finalizarea tuturor procedurilor de contestare, președintele este cel care trebuie să promulge aceste lei. În ceea ce privește legea privind organizarea judiciară am epuizat toate căile de contestare și sunt obligat să o promulg. Asta nu înseamnă însă că parcursul acestei legi s-a terminat. Nici vorbă. Solicit în mod expres ca imediat ce se reia sesiunea de toamnă să se reintroducă aceste legi în circuitul parlamentar”, a mai spus Klaus Iohannis.În ceea ce privește statutul magistraților, președintele a anunțat că va sesiza CCR, cu solicitarea să se țină cont de raportul Comisiei de la Veneția.„Atrag atenția parlamentarilor că loialitatea lor trebuie să fie față de alegătorii care i-au trimis în Parlament să facă legi bune, care își doresc să rămână în UE. Nu doresc să fim un exemplu negativ în Europa. Niciun politician nu poate și nu trebuie să tranzacționeze în propriul folos renunțarea la principiile pe care s-a construit România democratică.Niciun decident politic nu are mandat de la români să facă așa ceva. Faptul că un partid a fost ales să conducă înseamnă că a fost ales să conducă pentru România, nu pentru a scăpa un lider politic de la închisoare. În România, standardul în materie de legiferare trebuie să fie respectul pentru normele de drept. Trebuie să se revină la respectul pentru Constituție”, și-a încheiat șeful statului discursul.