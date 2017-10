Iohannis: „Nu voi candida la preşedinţie. Antonescu este candidatul PNL“

8

succes ANTONESCU

La alegerile prezidentiale de anul acesta romanii vor demonstra ca s-au saturat de acesti pseudopoliticieni aparuti dupa 1989 pe scena politica a tarii. Odata cu venirea lui Crin Antonescu in fruntea tarii, Romania va intra pe un trend ascendent. Johannis da dovada de caracter si a inteles faptul ca unitatea intr-un partid reprezinta totul. Prin declaritiile sale si prin hotararea de a nu candida la presedintie, acesta arata ca in PNL lucrurile merg foarte bine si nu exista tabere ca in celelalte partide.