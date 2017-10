Iohannis: Nicio democrație nu poate să funcționeze fără o justiție independentă

Independența justiției este fundamentală într-o democrație și nimeni nu este mai presus de lege, a subliniat vineri președintele Klaus Iohannis, la ședința de constituire a Consiliului Superior al Magistraturii.El a invocat articolul 133 alineatul 1 din Constituție potrivit căruia CSM este garantul independenței justiției."Greu de găsit o sarcină mai dificilă descrisă în mai puține cuvinte. Asta este sarcina dumneavoastră, să garantați independența justiției. De ce o fi așa de importantă această independență a justiției? Nu este doar așa importantă, este fundamentală. Nicio democrație, niciun stat de drept nu poate să funcționeze fără o justiție independentă. Justiția independentă înseamnă (...) că nimeni nu trebuie să se amestece în treaba judecătorilor și a procurorilor, dar și faptul că, și asta este stipulat tot în Constituție, nimeni nu este mai presus de lege", a arătat șeful statului, citat de Agerpres.Iohannis a adăugat că "nu și-a imaginat nimeni că un simplu hoț are pretenția să fie deasupra legii"."Sunt unii care chiar au impresia că lor, poate, li se cuvine să fie deasupra legii și mă refer la persoane care de regulă au poziții publice. Or, așa ceva nu se poate", a spus președintele.Klaus Iohannis a amintit că statul de drept este o noțiune care s-a vehiculat intens în ultima vreme în România, evidențiind că pentru aceasta este necesară o implicare a tuturor."O democrație puternică fără stat de drept, fără justiție independentă nu există. (...) Sistemul judiciar singur nu are cum să-și păstreze independența. Întregul aparat de stat, toate instituțiile statului trebuie nu doar să conștientizeze importanța acestui lucru, ci să se implice activ pentru a sprijini sistemul judiciar în a rămâne independent. Un sistem judiciar vulnerabil este ceea ce-și doresc dușmanii României, fiindcă dacă sistemul judiciar devine vulnerabil nimic nu mai stă în picioare în România. Dacă statul de drept devine un stat de strâmb, atunci democrația dispare în scurt timp", a afirmat el.