Iohannis, la recepţia de Ziua Europei: Sunt unii politicieni care sugerează că ne-ar fi mai bine în afara UE, omiţând beneficiile

Ştire online publicată Miercuri, 09 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, în discursul la recepția de Ziua Europei, că în țara noastră sunt unii politicieni care, "hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului", sugerează că ne-ar fi mai bine în afara UE, aceștia omițând cu bună știință beneficiile uriașe ale apartenenței la acest proiect."Hrănindu-se într-un mod populist din seva euroscepticismului, unii politicieni pun sub semnul întrebării rolul și relevanța UE. Ei sunt cei care omit cu bună știință beneficiile uriașe ale apartenenței la acest proiect, sugerând că ne-ar fi poate mai bine în afara marii familii europene. Auzim în România voci care dau vina pe Europa și pe Bruxelles pentru aproape orice, deranjați de standardele europene. Este cel mai facil discurs din partea celor deranjați de standardele europene de democrație autentică. Ceea ce nu spun însă acești politicieni este că fără democrație, fără stat de drept, fără legi corecte nu există prosperitate și bunăstare pentru majoritate cetățenilor. Ar exista doar privilegii pentru un grup restrâns aflat la putere. Răspunsul nostru trebuie să fie hotărât și să se bazeze pe avantajele incontestabile ale apartenenței la UE. Unul dintre bunurile cele mai de preț ale Europei este democrația. Pluralismul politic, guvernarea corectă și în beneficiul tuturor, egalitatea în fața legii, asigurarea unei justiții independente sunt valori care au stat la baza dezvoltării statelor europene. Apărarea acestor valori a redevenit astăzi o priotate. Viitorul țării noastre nu poate fi deturnat de la direcția pe care s-a înscris. Europa este pentru România marea familie alături de care împărtășește valori, aspirații și un drum comun de dezvoltare", a spus președintele Klaus Iohannis.