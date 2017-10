Iohannis: "Încrederea cetăţenilor în justiţie a crescut"

Iohannis: "Încrederea cetățenilor în justiție a crescut"

Ştire online publicată Vineri, 24 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, ieri, că românii nu mai tole-rează minciuna, corupția sau compromisul și că aceștia „au așteptări de la instituțiile statului”.„De la an la an, încrederea cetățenilor în justiție a crescut, iar succesul luptei anticorupție a ajuns să fie apreciat nu doar intern, ci și la nivel internațional, țara noastră fiind în punctul de a exporta acest model în regiune. Această evoluție nu ar fi fost posibilă dacă în România nu s-ar fi produs o temeinică asumare socială a unui set de valori solide. În tot acest interval, nu numai capacitatea statului de a face față provocărilor ce țin de corupție a crescut, dar, lucru extrem de important, și mentalitățile s-au schimbat. Am avut dovada acestui fapt recent, când am văzut cu toții că cetățenii României anului 2017 nu mai tolerează minciuna, corupția sau compromisul. Dimpotrivă, acești oameni au așteptări pe măsură de la instituțiile statului, au așteptări ca viața publică să aibă în centrul ei respectarea legii și integritatea”, a spus Iohannis, la prezentarea bilanțului DNA pe anul trecut.El a subliniat că s-a întâmplat un „lucru extraordinar”, principiile abstracte și valorile fundamentale care stau la baza statului de drept devenind preocupări concrete pentru cetățeni, adăugând că, atunci când acestea au fost puse în mod „brutal” în pericol, a existat o reacție civică fără precedent.