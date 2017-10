IOHANNIS: Încep demersurile pentru un referendum prin care românii vor putea să se exprime pe legislaţia penală

2

in dusmanie cu prezentul

domnu Presedinte are suficienti sfatuitori care ,daca nu poate sa-j dea peste mana cel putin sa-i sufle la ureche ce este bine si ce este rau sa faca.Pana acum,Don Presedinte,cu multa parere de rau o spun,dar a facut mai mult figuratie,Nu a dat garantia ca omul acesta a fost cel mai potrivit.Din nenorocire si opinia publica este fragmentata tocmai de el care trebuie sa aduca echilibru intre fortele de putere ale statului.La lumina ,,manglelor''din Romania stralucesc o vasta galerie de samsari politici care se agita in exportul de petrol si gaze pana la faina si carne.Intreagul creuzet cu legi inspirate din exotic dar si autohton cand se plamadesc la amenintarea celor fara radacini si busola si vine momentul aplicarii lor ,zapacesc mintile slujitorilor pacatului.Pe Presedinte il vedeam un arbiter elegantiarum care sa lucreze cu mult cumpat,sa loveasca cu raceala si cu mandrie ,chipzuit si cumpatat .Dar se pare ca Presedintele meu are nevoie de drame si sa fie in fruntea protestelor fara sa bage-n seama un principiul simplu al democratiei;majoritatea.Apelul acesta de a se declansa un referendum,nu este altceva decat fuga de a-si asuma raspunderea fata de un protest facebuicist la care politicianistii stau fiecare pe bordura lor aplaudand sau injurand.Si in definitiv,daca acesti ,,doi elefanti''vor intra in functiune chiar sa credem ca aceasta ,,ieseala din puscarie''va inlatura spuma antipatica a politicianismului zgomotos care a dezgustat lumea sau va duce asa de mult la dezechilibrarea vietii interne din tot cuprinsul tarisoarei.?