Iohannis: E o rușine națională - 4.000 de școli nu au autorizație de funcționare

Ştire online publicată Luni, 14 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat luni că este o ''rușine națională'' faptul că, la început de an școlar, 4.000 de instituții de învățământ nu au autorizație de funcționare, punctând că, în acest context, lansează o provocare Guvernului."La început de an se întâmplă de mulți ani încoace un lucru ciudat. Când ne uităm la știri observăm că apar un soi de știri neplăcute. Auzim că și în acest an școlar un număr mare de unități nu au condiții bune pentru a primi elevii, nu au autorizație de funcționare, nu au autorizații sanitare.Încercând să aflu cam de câte unități școlare este vorba, am ajuns la ceva surprinzător. Am aflat că 4.000 de clădiri din unitățile școlare nu au autorizații de funcționare, în principal nu au autorizații sanitare. Una din 5 clădiri. Este foarte mult. Marea majoritate — peste 80% — nu au această autorizație, pentru că fie nu au apă curentă, nu sunt racordate la canalizare. Este o rușine națională'', a spus Iohannis, la Palatul Cotroceni.În context, el a lansat o provocare Guvenului. ''Cred că este posibil să avem un plan pe trei ani care să ducă la rezultate în cazul acestei chestiuni. Cred că este posibil ca până în toamna anului 2018, când vom serba un centenar de Românie modernă, să avem o Românie modernă și în școli, din acest motiv trei ani, în așa fel încât, când începe anul școlar 2018-2019, să nu mai existe și să intrăm în serbările centenarului fără această rușine națională", a afirmat Iohannis.În opinia acestuia, Guvernul poate să facă un plan în acest caz, deoarece are toate pârghiile necesare.