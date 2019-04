Iohannis, după discuţia cu deţinuţii politici din delegaţia PSD: Încercarea PSD de a se folosi de necazul lor, de-a dreptul jalnică

Iohannis, după discuția cu deținuții politici din delegația PSD: Încercarea PSD de a se folosi de necazul lor, de-a dreptul jalnică







"Am discutat despre referendum și am reiterat așteptările mele în ceea ce privește acțiunea Parlamentului, am reiterat că aștept un răspuns rapid și pozitiv la scrisoarea mea de consultare. E nevoie de referendum și vom avea pe 26 mai. Din delegația PSD au făcut parte doi foști deținuți politici. I-am ascultat pe cei doi, am ascultat două povești de viață cutremuratoare. (...) Încercarea PSD de a se folosi de necazul acestor doi foști deținuți pentru a-și legitima asaltul la justiție e o încercare de-a dreptul jalnică", a declarat președintele Klaus Iohannis după consultarea de la Cotroceni cu delegația PSD, condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, și doi foști deținuți politic, Marin Iancu și Ioan Muntean.