Iohannis: Dacă și acest guvern ar cădea, ar trebui să-mi pun întrebarea dacă PSD are capacitatea să guverneze

Ştire online publicată Joi, 12 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Craiova, că, dacă și acest guvern ar cădea, atunci ar trebui să-și pună întrebarea "la modul extrem de serios" dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze."Trebuie să fim foarte serioși aici. Dacă și acest Guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să-mi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație", a spus Iohannis, după o vizită efectuată la fabrica Ford din Craiova.El a susținut că un guvern tehnocrat nu ar mai fi o soluție."Un guvern de tehnocrați nu este o soluție pe termen mai lung. Asta am spus-o și atunci când am instalat un guvern tehnocrat, care la momentul acela a fost o soluție rezonabilă. Acum suntem la puțin timp după alegeri, avem un partid care a câștigat alegerile, acum nu are decât să performeze, orice altceva sunt discuții puerile care nu-și au rostul. Cine a câștigat să-și facă treaba, să guverneze, să producă rezultate", a declarat Iohannis.Șeful statului a subliniat că Guvernul "trebuie să-și vadă de treabă, să producă rezultate, ca să avem rezultate sustenabile".